Trump Arab-öbölre nevezheti át a Perzsa-öblöt

Donald Trump amerikai elnök a jövő heti szaúd-arábiai látogatása során bejelentheti, hogy az Egyesült Államok a Perzsa-öbölre ezentúl Arab-öbölként vagy Arábiai-öbölként fog hivatkozik – írja az AP hírügynökség két amerikai tisztviselőre hivatkozva.

photo_camera Fotó: CHIP SOMODEVILLA/Getty Images via AFP

Az arab országok régóta szorgalmazzák az Irán déli partjai mentén húzódó öböl névváltoztatását, Teherán viszont ragaszkodik a Perzsa-öböl névhez. Ezt a megnevezést a 16. század óta használják, ugyanakkor a lap szerint a Gulf of Arabia (Arab-öböl) és az Arabian Gulf (Arábiai-öböl) kifejezések a közel-keleti országokban jobban elterjedtek. Irán – amit korábban Perzsiának hívtak – 2012-ben még perrel is fenyegette a Google-t, mert a térképein nem tüntette fel az öböl nevét. A Google Térképen jelenleg a Perzsa-öböl (Arábiai-öböl) név szerepel, míg az Apple Térképen kizárólag Perzsa-öböl név van kiírva.

Az amerikai hadsereg hivatalos közleményeiben és térképein már évek óta az Arab-öböl elnevezést használja. Az elnevezés különösen érzékeny kérdés az irániak számára, akik nemzeti identitásuk fontos részének tekintik a Perzsa Birodalom örökségét. 2017-ben, Trump első elnöki ciklusa alatt is botrány tört ki, amikor az elnök az Arab-öböl kifejezést használta. Az akkori iráni elnök, Haszan Róháni azt nyilatkozta: Trumpnak „földrajzot kellene tanulnia”.

Szerdán Irán jelenlegi külügyminisztere, Abbas Araghchi is megszólalt: szerinte a közel-keleti vízi utak elnevezései nem egyes nemzetek tulajdonjogát tükrözik, hanem „az emberiség közös kulturális örökségének tiszteletét”. Azt is mondta:

photo_camera Fotó: Google Maps

„A Perzsa-öböl történelmi nevének politikai okokból való megváltoztatása Iránnal és népével szembeni ellenséges szándékot jelez, amit határozottan elítélünk. Az ilyen rövidlátó lépéseknek semmiféle jogi vagy földrajzi érvényessége nincs, és csak az irániak haragját váltják ki – pártállástól és lakóhelytől függetlenül.”

Trump ugyan módosíthatja az öböl nevét az amerikai hivatalos szóhasználatban, de nem szabhatja meg, hogy a világ más országai hogyan hívják azt.

Nem ez az első névváltoztatás Trump második ciklusában, az első hetén például elrendelte, hogy a Mexikói-öblöt a hivatalos amerikai térképeken és a szövetségi kommunikációban Amerikai-öbölként kell szerepeltetni. A döntés annyira fontos volt számára, hogy az AP hírügynökséget ki is tiltotta a Fehér Házból, miután újságírója továbbra is Mexikói-öbölként hivatkozott az öbölre. Aztán később az USA, egyben Észak-Amerika legmagasabb hegycsúcsának nevét is átírta az elnök.