„Engem itt ma Ti meg fogtok tapsolni” – a 10 kedvenc Gyurcsány-idézetem

Mi mással búcsúzhatnánk a magyar politika legnagyobb filozófusától/költőjétől, mint a legjobb mondásaival?

Gyurcsány Ferenc nagy szónoka volt a honi közéletnek, legendás eszmefuttatásai belekígyóztak a lelkünkbe, és soha már el nem távolíthatóak onnan. Könnyű lenne persze terépcsecsőzésekkel, lárifárizásokkal és táncoljferizésekkel megtölteni egy best of cikket. De induljunk el a nehezebb úton.

photo_camera Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnök, a DK elnöke a 2019-es EP-választás utáni sajtótájékoztatóján gondolataiba mélyed. Fotó: Isza Ferenc/AFP

Gyurcsány Ferenc ugyanis több volt néhány nyelvbotlásnál. Beszédei önmagukban is megállják persze a helyüket, de érdemes őket történelmi kontextusban is szemlélni. A sokszor tépelődő, kormányzóképességével, baloldaliságával (utóbb már szociáldemokrataságával) számot vető, konzekvens, politikai felelősségéről nyíltan értekező volt miniszterelnök képe sejlik fel előttünk. Aki sosem volt rest az adott kor szelleméhez igazítani saját elköteleződését.

1. „Kár lenne tagadnunk, bajban vagyunk. Nem mi, a magyar baloldal, hanem az egész ország. Mire valaki legyőzi a másikat, tönkremegy Magyarország.” Merje valaki azt mondani, hogy Gyurcsány nem volt kora vátesze! Ez a sommás összefoglaló ugyanis nem tegnap, nem 2010 után, és még csak nem is a Gyurcsány-érában született, hanem 2004. januárjában(!!!). A Mozgó Világban megjelent Merjünk baloldalinak lenni című írásában egy olyan világképet vázolt fel, ami viszont a mai napon is megállja helyét.

2. „Engem itt ma Ti meg fogtok tapsolni. Nem tudok olyan rossz lenni, hogy a végén ne tapsoljatok meg” - mondta 2005. november 6-án Gyurcsány Ferenc a Fiatal Baloldal tagtoborzó kampányán. Szerénysége azonban nem tűrte, hogy a gondolatmenetet ennyiben hagyja. „De nem arról szól egy demokratikus politikusnak az élete, hogy hazamegy, és azt mondja: »ez nagyon jó volt, megtapsoltak az enyémek, tényleg, szóval ez kiváló«. Hanem arról szól, hogy újra és újra meg kell azzal a gondolattal küzdeni, hogy ma nem voltam igazából jó, ma mintha a másiknak lett volna kettő vagy három olyan mondata, ami, azt hiszem, jobb volt, mint az enyém. Itt nem járunk jó úton, itt fordítani kell, igazítani kell. Sőt, kényelmetlenül érzem magamat: ma jobb volt a másik, ma jobb volt a harmadik, ma jobb volt a negyedik. Ettől a fajta versenytől megy előre az ország.” És hát valóban. Gyurcsányban nem lankadt a versenyszellem, akárhányadik is volt éppen. Egészen a mai napig.

3. „Amíg engem a kormány pártjai támogatnak, és úgy látom, hogy rendületlenül támogatnak, addig én ezt csinálom, megküzdök érte. Tízszer Önnel is itt a stúdióban meg nyilvánosan is. Szó nincs visszavonulásról, Magyarországnak erre van szüksége. Engem nem tudnak rávenni másra. Mert túl sokat fizettünk azért, hogy a politikusaink elgyávultak, megijedtek. Ez kell az országnak.” 2006. szeptember 19-én Baló György élő adásban kérdezte Gyurcsány Ferenc miniszterelnököt, hogy érzi-e a felelősségét, és tervez-e lemondani a miniszterelnöki posztjáról. Két nappal voltunk az őszödi beszéd nyilvánosságra kerülése után. Baló többször is rákérdezett, Gyurcsány viszont elmaszatolta a felelősségére vonatkozó kérdések megválaszolását. Minden. Egyes. Alkalommal.

4. „Tévedtem erőnket, lehetőségeinket illetően, fontos pillanatban adós maradtam a világos beszéddel, szavahihetőségem ennek következtében jelentősen sérült” – ez volt az a mondat, amivel Gyurcsány Ferenc mégis elengedte a miniszterelnöki székét. 2009. március 21-én, az MSZP kongresszuson tette a nagy bejelentést. Egészen pontosan 916 nappal az őszödi beszéd nyilvánosságra kerülése után.

5. „A miniszterelnökként elkövetett hibáim jelentős része a tapasztalatlanságból fakadt. Ma jobban vezetném az országot” - ez már 2016 Gyurcsány Ference, aki 5 éve a Demokratikus Koalíció elnöke. Túl vagyunk a második kétharmadon, de előttünk van még a 2018-as pofon. Meg a többi. Gyurcsány nem hátrafelé, hanem előre tekint.

6. „Szevasztok. Elmentem. Befejeztem. Készen van.” Gondolnád, hogy ez már egy kicsekkoló poszt a politikában megcsömörlött Gyurcsánytól. De nem! Ezen a ponton még csak a YouTube-csatornáját reklámozta.

7. „Bár tudom, hogy leginkább ezt a nevet, hogy Gyurcsány manapság szitokszóként hallják. Mégis azt kell mondjam, hogy Gyurcsány alatt jobb volt.” Ki más mondhatta volna ezt, mint az egyetlen, az igazi, a meghaladhatatlan Gyurcsány? Az exminiszterelnök hosszasan taglalta, milyen eredményeket ért el kormányzása idején az ország. Mítoszteremtés volt a javából.

8. „Az elmúlt 10 évben az ellenzéki oldalon a folyamatos lemondások és leváltások egyetlen ellenzéki párt megerősödését sem hozták. Éppen ellenkezőleg. Mindezek ismeretében úgy látjuk, hogy a mai helyzetben ez a mostani a DK legerősebb felállása, legjobb csapata. Ez akkor is igaz, ha egyikünk sem gondolja, hogy tökéletesek vagyunk. Így aztán az elnök és az elnökség, én és az elnökség folytatjuk a munkát.” 2024. júniusa. Sorra mondanak le az ellenzéki pártok elnökei, társelnökei a csúfos EP- és önkormányzati választási eredmények láttán. Nem így Ferenc, aki bátran folytatta a munkát!

9. „Nem akarok, és nem is fogok kormányozni.” Ki hitte volna, hogy Gyurcsány Ferenc önmagát is megelőzve már március végén, egy lírai Facebook-posztban előrevetítette az elkerülhetetlen véget? S lőn. Ennyit a korábban beharangozott lendületről.

10. Zárásként pedig semmi más nem állhat itt Gyurcsány Ferenctől, mint egy aprócska részlet az őszödi beszédből. „Gyerekek! Mit? Kell még valamit mondanom, Ildikó?” Nem, nem kell.