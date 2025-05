Felgyújtották Párizsban a luxusautót, ami a BL-döntőbe jutást ünneplő fociszurkolók közé hajtva több embert is megsebesített

Felgyújtottak egy ünneplő fociszurkolók közé hajtó luxusautót szerda éjjel Párizsban. Az incidens nem sokkal azután történt, hogy a francia Paris Saint-Germain (PSG) 2-1-re megverte az angol Arsenalt, és bejutott a labdarúgó Bajnokok Ligája döntőjébe.

Miután az autó belehajtott a PSG szurkolók egy csoportjába, többen üldözni kezdték a járművet. Az üldözők utol is érték a kocsit, amit aztán megállásra kényszerítettek, majd felgyújtottak. A párizsi rendőrség szerint legalább hárman megsérültek a szurkolók közül, egy ember ráadásul súlyosan. A kocsiban ülő – egyelőre ismeretlen – személyek el tudtak menekülni a helyszínről.

Az égő autóról több videó is készült.

Pár utcányira az autós incidenstől a rohamrendőrök PSG-szurkolókkal csaptak össze. A rendőrség hajnalra több mint 20 ember tartóztatott le a rendbontások miatt. Azt egyelőre nem lehet tudni, hogy az autóval tömegbe hajtó személyeket elfogták-e.

A szurkolók egyébként már a focimeccs előtt is összecsaptak a rendőrökkel. Az oszlatás során könnygázt is bevetettek a hatóságok. (via Le Parisien, Daily Mail)