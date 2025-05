Gyurcsány búcsúlevele a híveknek: nulla gyurcsányizmus, nulla magyarázat, nulla Klára

„Búcsú" címmel megérkezett az utolsó email azoknak, akik annak idején feliratkoztak Gyurcsány Ferenc pártelnöki hírlevelére. Ez a levél azért különösen érdekes ebben a pillanatban, mert egyelőre ez az egyetlen szöveg, amiben Gyurcsány Ferenc saját maga beszél a lemondásáról és visszavonulásáról. Magát a meglepő alaphírt is a válófélben lévő felesége, Dobrev Klára jelentette be a nyilvánosságnak, és a 444 tudomása szerint azt megelőzően a DK elnökségével is Molnár Csaba alelnök közölte a döntést, nem maga Gyurcsány.

A levél legmeghökkentőbb vonása, hogy a lemondás és visszavonulás tényének egymondatos ismertetésén felül

a világon semmit sem mond arról, hogy miért vonul vissza 30+ év után, de még egyáltalán nem öregen a politikából. De szó szerint semmit, még valamilyen általános fordulatot vagy szóvirágot sem pazarolt az egyetlen releváns kérdésre.

Az is feltűnő, hogy a verbálisan legtöbbször kifejezetten szenvedélyes, színes kifejezéseket használó exminiszterelnök milyen száraz, kopogós, minimalista stílusban búcsúzik. A szövegben nulla gyurcsányizmus található, ha keményebb lenne a magyar politikai élet, az olvasó azt hihetné, hogy tarkóhoz szorított fegyverrel diktálták neki, mit írjon.

A legvadabb, a hangsúly kedvéért kövérrel szedett mondata annyi, hogy

„Fájó búcsú ez."

A teljes politikusi karrierjét elintézi ennyivel:

„25 évet töltöttem a magyar belpolitikában. Voltam fent és lent, tudom, hogy milyen érzés az ország miniszterelnökének lenni, tudom, hogy milyen érzés legyőzni Orbán Viktort, ahogy azt is tudom, hogy mivel jár az országra nézve, ha a jobboldal állampártként uralkodik hazánkon."

A pillanatnyi érzéseit ezzel a szintén vastag betűvel szedett formális udvariaskodással foglalja össze:

„Egy szó, mint száz, megtisztelő volt a magyar baloldalt és a hazámat szolgálni."

A Nemzet Színésze egyetlen vicces mondatot azért elrejtett a sok kókadt állítás közé:

„Mindez csak azért érte meg, csak azért voltam itt, mert soha nem feledtem, hogy ez nem rólam szól, hanem a hazánkról, mindannyiunkról, Rólad."

Ha volt magyar politikus, akinek minden megnyilatkozásából az sütött, hogy ez nem róla szól, akkor a Levélíró volt az.

Az ember, aki felelős miniszterelnökként maga vallotta be, hogy hazudott a legalapvetőbb gazdasági adatokról, teljes joggal jegyzi meg hattyúdala közben:

„Ma is azt gondolom, hogy csak úgy lehetünk igazságos Magyarország, ha elfogadjuk, hogy több felelősség fent, több lehetőség lent."

A végén a pártról is ejt pár szót:

„Ebben a levélben búcsúzom Tőled, de egyúttal arra is kérlek, hogy támogasd majd a DK új elnökét, és tarts ki a DK mellett, mert ez a közösség őrzi a magyarok európaiságának lángját."

Dobrev Klárát sem itt, sem máshol nem említi a levélben, a válásukról vele ellentétben szót sem ejt.

Utolsó üzenete a feliratkozóknak:

„Kedves Barátom, megtiszteltetés volt Téged képviselni!"

A történeti hűség kedvéért a végére idemásolom a teljes levelet:

Kedves Barátom!

Ez az utolsó alkalom, hogy ilyen pártelnöki levelet kapsz tőlem. Mint azt bizonyára már tudod, úgy döntöttem, hogy lemondok a DK elnöki posztjáról, a párt frakcióvezetői posztjáról, az országgyűlési képviselői mandátumomról, és visszavonulok a közélettől, így nem indulok többé választáson sem.

Fájó búcsú ez. 25 évet töltöttem a magyar belpolitikában. Voltam fent és lent, tudom, hogy milyen érzés az ország miniszterelnökének lenni, tudom, hogy milyen érzés legyőzni Orbán Viktort, ahogy azt is tudom, hogy mivel jár az országra nézve, ha a jobboldal állampártként uralkodik hazánkon. Egy szó, mint száz, megtisztelő volt a magyar baloldalt és a hazámat szolgálni. Mindez csak azért érte meg, csak azért voltam itt, mert soha nem feledtem, hogy ez nem rólam szól, hanem a hazánkról, mindannyiunkról, Rólad. Ezt mindig így gondoltam, akkor is, ha sokan nem értettek, ha sokan nem ismertek, mert csak azt a „Gyurcsányt” látták, amelynek a magyar jobboldal akart láttatni engem. Ma is azt gondolom, hogy csak úgy lehetünk igazságos Magyarország, ha elfogadjuk, hogy több felelősség fent, több lehetőség lent. Ma is azt gondolom, hogy „azért érdemes politikusnak lenni itt a XXI. század elején, hogy csináljunk egy másik világot. Csak azért.”

Ebben a levélben búcsúzom Tőled, de egyúttal arra is kérlek, hogy támogasd majd a DK új elnökét, és tarts ki a DK mellett, mert ez a közösség őrzi a magyarok európaiságának lángját. Az, hogy velem mi lesz, nem érdekes. Csak az számít, hogy képes lesz-e a magyar baloldal életben tartani az igazságos, gondoskodó, európai Magyarország gondolatát. Ehhez a DK, a DK-hoz pedig Te kellesz!

Kedves Barátom, megtiszteltetés volt Téged képviselni!

Barátsággal,

Gyurcsány Ferenc