Hszi Csin-ping szerint hegemón megfélemlítéssel kell szembenézni, de Kína és Oroszország dolgozik a többpólusú világért

Hszi Csin-ping Moszkvában tárgyalt Vlagyimir Putyinnal. A kínai elnök a május 9-ei győzelmi napi parádéra érkezett az orosz fővárosba, repülőgépét orosz vadászrepülők kísérték Moszkváig.

Hszi már szerdán megjelentetett egy cikket az orosz médiában. Abban azt írta, hogy Kína és Oroszország egymás mellett harcolt a második világháborúban. Ma, 80 évvel később azonban a hegemóniára való törekvés és más országok zaklatása káros hatást gyakorol a világra. A történelemből tanulni kell, és fel kell lépni a hegemóniára törekvés minden formájával szemben.

A kínai-orosz együttműködések aláírására készülő Hszi a csütörtöki tárgyalás után az amerikai vámháborúra utalva azt is mondta, hogy a világ jelenleg hegemón megfélemlítéssel néz szembe. Kína azonban azon dolgozik majd, hogy Oroszországgal együtt építse a többpólusú világot.

photo_camera Hszi Csin-ping és Vlagyimir Putyin Fotó: YURI KOCHETKOV/AFP

A két politikus barátságos szavakkal is illette egymást. Putyin „kedves barátjának” nevezte Hszit, aki „régi barátjának” nevezte az orosz elnököt.

A győzelmi napi parádéra 29 külföldi vezetőt hívtak meg. A rendezvényen biztosan ott lesz Aleksandar Vucic szerb elnök, aki azonban csak kisebb nehézségek árán tud Moszkvába repülni, miután Litvánia és Lettország is megtiltotta neki, hogy átlépje a légterét. Az uniós vezetők közül csak Robert Fico szlovák miniszterelnök vesz részt a parádén. Ilham Alijev azeri elnök azonban nem lesz ott Moszkvában. (via The Guardian)