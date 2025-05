XIV. Leó pápát korábban két ügyben is azzal vádolták, hogy rosszul kezelte papjai szexuális visszaéléseit

Két, nagy visszhangot kiváltó szexuális visszaélési ügyben is felmerült a csütörtökön megválasztott XIV. Leó pápa, vagyis Robert Francis Prevost neve, írja a konzervatív vatikáni tudósítók által szerkesztett College of Cardinals Report (a részleteket többek között a Pillar katolikus portál tavalyi cikkében lehet elolvasni). Mindez azért fontos, mert a katolikus egyház egyik legfontosabb problémája a kiskorúakkal szembeni szexuális visszaélések kezelése.

A jelentés azt írja, mindkét esetben akadtak, akik a védelmére keltek, támogatói szerint ártatlan, és az ügyeket a média pontatlanul, sőt egyenesen igazságtalanul tálalta.

Az első eset a chicagói Ágoston-rendi tisztségéhez (1999–2001) köthető: egy kiskorúak sérelmére elkövetett visszaélés miatt elítélt papot egy általános iskola melletti rendházban helyeztek el, ahol még egy ideig papi szolgálatot is elláthatott. Később eltávolították, majd 2012-ben laicizálták. Prevost állítólag nem adott engedélyt erre az elhelyezésre, az érintett pap nem tartozott az ágostonos rendhez, és az eset még a 2002-es dallasi charta irányelveinek életbe lépése előtt történt. (Ez a dokumentum foglalkozott a gyermekek és fiatalok védelméhez kapcsolódó eljárásrenddel.)

A második ügy 2022 áprilisában robbant ki a perui chiclayói egyházmegyében, ahol három kislány molesztálásával vádoltak meg két papot. A vizsgálat lassú előrehaladása és a tisztázatlan kimenetel komoly frusztrációt okozott a helyi katolikus közösség körében.

Az áldozatok szerint Prevost nem vizsgálta ki kellő alapossággal az eseteket, sőt az ügy eltussolásával is megvádolták.

Az egyházmegye azonban határozottan visszautasította ezeket az állításokat, kiemelve, hogy Prevost személyesen fogadta az áldozatokat, kánonjogi vizsgálatot indított, és arra biztatta őket, hogy a polgári hatóságokhoz is forduljanak. A vizsgálat eredményeit 2022 júliusában továbbította a Hittani Dikasztériumhoz (DDF). Támogatói szerint olyan dokumentumokkal rendelkezik – többek között a DDF-től és a perui pápai nunciatúrától –, amik igazolják, hogy az egyházi jog előírásainak megfelelően, körültekintően járt el, és figyelemmel volt a vélt áldozatokra. 2025 májusában újabb vádak jelentek meg: állítólag az egyházmegye 150 ezer dollárt fizetett a három lánynak a hallgatásért cserébe.

Márciusban Prevost nevét már említettük abban a cikkben, ami arról szólt, hogy az ismert áldozatvédő szervezet, a The Survivors Network of those Abused by Priests (SNAP) hat bíboros ellen szeretne vizsgálatot. Panaszukban azzal vádolták a bíborosokat - köztük Erdő Pétert és Prevost-ot -, hogy eltussolták és/vagy rosszul kezelték a visszaéléseket.