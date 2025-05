A II. világháborúhoz hasonló veszteségekre figyelmeztet Lázár, ha a magyarok jövőre rosszul szavaznak

Maratoni, háromórás lakossági fórumot tartott Lázár János Keszthelyen, ahol tényleg minden felmerülő kérdésre válaszolt. Felvezetőjében Lázár hosszasan beszélt az orosz-ukrán háborúról, és folytatta a kormány ukrán- és EU-ellenes kampányát. A 2026-os országgyűlési választás, valamint Ukrajna esetleges uniós tagságának a következményeit a második világháború veszteségeihez hasonlította a miniszter.

„Ugyanaz fog történni mint a harmincas évek végén: egy németek által vezetett Európa nekiront Oroszországnak, és nekünk a németek mellé kellett állnunk akkor is és kell majd most is, ha önök ezt hagyják. Ennek a szaldója, hogy mi egyszer már a németek vezetésével nekimentünk az oroszoknak, fölvonultunk az oroszokkal szemben: 500 ezer zsidó magyar ember és 500 ezer nem zsidó magyar ember maradt ott a holokausztban és a fronton”, fogalmazott Lázár, majd figyelmeztette a hallgatóságát:

„Jól gondolja meg minden család hova adja a voksát, részt vesz-e Magyarország abban a háborúban, ami Ukrajna uniós tagságából, az orosz-ukrán háborúból következik, minden háztartásra minden családra. Isten ne adja, hogy az európaiak, a brüsszeliek, a németek és az ő helytartóik, az ukránbarát magyar politikusok miatt, hogy magyar embernek a gyerekét Ukrajnába kelljen küldeni az oroszokkal szemben.”

Holnap részletes riporttal jelentkezünk Lázár pénteki fórumáról.