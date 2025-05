Csuti az év legmeredekebb napján bejelentette a pápát

Május 8-a nagy nap volt a magyar közéletben, és ezt Csuti is érezte. Tudta, mi következik, de az ilyesmire igazán sosem lehet felkészülni, valami váratlan mindig közbeszól. Az ember ilyenkor átengedi magát az ösztöneinek, a rutinnak.

Felsorolni is nehéz, mi minden történt azon a napon, de azért megpróbálom.

Kijött a hangfelvétel, amin Szalay-Bobrovniczky Kristóf szakít a békementalitással, és átáll a háborúhoz vezető út nulladik fázisára.

Gyurcsány Ferenc visszavonult a politikától.

Pápává választottak egy amerikai bíborost.

Valamint – és Csuti szempontjából ez az igazán fontos – aznap volt az MCC tulajdonában lévő Mandiner első klubestje Székesfehérváron, a Sóstói Stadion Lounge termében, aminek ő, Csuti volt a házigazdája.

Bár a line up-ban egyértelműen Kulcsár Edina volt férje volt a húzónév, eljött a miniszterelnök politikai igazgatója Orbán Balázs, Görbicz Anita egykori kézilabdázó, és Orbán Viktor volt sajtósa, Havasi Bertalan is. Zene: Ismerős Arcok. Hangulat: magnetikus.

„Mintha csak megtetszenének nyitni a Nemzeti Sport Online-t!”

„Azt hadd kérdezzem már meg, hogy van-e ilyen külön elszámolás mandinereseknek, mert én a Mandiner szerkesztője vagyok és…” – itt félbeszakítja a Sóstói Stadion Lounge bárjának szigorú pultosnője Rajcsányi Gellért mandineres újságírót, a lap egykori főszerkesztőjét, de úgy, ahogy csak szigorú pultosnő tud félbeszakítani. „Nem tudunk ilyesmiről. Nincs külön elszámolás. Mindenki fizet” – világos beszéd. „Üveget majd hozd vissza!” – ezt még azért hozzáteszi.

A nagy üvegajtók mögött látni az üres stadiont, de a lelátóra nem lehet kimenni. Meccsek alatt ez a terem az olcsóbb VIP, eggyel fölötte vannak a Sky Box-ok, onnan nézik a Videoton meccseit a fideszesek és a szépek. Egyébként rendezvényhelyszín, pár százan biztosan elférnek.

A fél 6-os kezdéskor már sokan várakoztak lent a beengedésnél, a széksorok rövid idő alatt megtelnek. Úgy 150-en lehetünk, az átlag életkor látta Kádárt. Bárki regisztrálhatott az eseményre, tehát nem a Mandiner-előfizetők a célcsoport, sőt, van egy pult, ahol fel lehet iratkozni az újságra, erre külön felhívják a figyelmet, és a kvíz második és harmadik helyezettje is éves Mandiner-előfizetést nyerhet. Az első díjról még lesz szó.

A menetrend a következő: kvíz, Csuti vezetésével, utána beszélgetés Orbán Balázzsal és Görbicz Anitával, a kérdező Kacsoh Dániel, a Mandiner főszerkesztő-helyettese, majd Nyerges Attila az Ismerős Arcokból haknizik félórát, aztán mindenki szépen hazamegy, egy élménnyel gazdagabban.

A notabilitások közül először az est házigazdája fut be, ahogy ő mondja, „díszes hölgykoszorú társaságában”. Az este talán legnehezebb feladata rögtön az első. Csutinak rá kell vennie egy teremnyi, nagyrészt idős embert, hogy olvassanak be egy QR-kódot a kvízhez. A QR-kóddal tért vissza a 21. századba az Ószövetség büntető Istene, hogy ismét figyelmeztesse az embert: letért a helyes útról. Kiemelkedik a technológia nagy hazugságai közül, mert valamilyen megmagyarázhatatlan okból mindenhol próbálják ráerőltetni az emberre, amikor egy használat után teljesen világos, hogy nem egyszerűsít le semmit, cserébe sosem működik.

photo_camera Szabó András Csuti Fotó: Bankó Gábor/444

Erre a felismerésre Csuti a létező utak legnehezbbikén jutott el. A Mandiner klubest résztvevőinek a székükre helyezett papírlapról kellett beolvasni a kódot, ami elvitte (volna) őket a Kahoot nevű kvíz felületre. „Tehát erre a sárga motívumra kellene ráirányítani a kamerát. Mintha le akarnánk fotózni, de nem kell! Megjelenik az oldal, ott kell majd beírni a becenevet!” – Csuti fáradhatatlanul magyaráz, és amikor az egyik néninek sokadik próbálkozásra sem sikerül beolvasni a nyomtatott kódot, felajánlja neki a saját telefonját, hogy játsszon azzal.

Hamar kiderül, hogy nem csak az az egy résztvevő akadt fenn ezen a QR-kód problémán, ezért a szervezők drasztikus lépésre szánják el magukat. „Meg tetszenek nyitni a böngészőt, mintha csak megtetszenének nyitni a Nemzeti Sport Online-t!” – Csuti most az egész teremhez szól. “Károly-Aladár-Hedvig-Olga-Olga-Tamás-PONT-Ilona-Tamás” – ezt kéne beírni abba a bizonyos böngészőbe. Nem túlzás állítani, hogy Csuti hősiesen helyt áll.

A QR-kód helyzet már legalább 20 perce köti le mindenki figyelmét, amikor ismét váratlan fordulatot kell átélnie az első Mandiner klubest közönségének. „Döntött a Sixtus-kápolna. Lett új pápa” – ezekkel a szavakkal jelenti be Kulcsár Edina volt férje, hogy felszállt a fehér füst. Kap egy tapsot. „Új pápa is van, bejött a mező is, amit kerestünk” – nyugtázza. Valakik azonban még hiányoznak, ezért nem kezdődik el a kvíz. Van időm beszélgetni Havasi Bertalannal.

photo_camera Cser-Palkovics András (b) kezel Havasi Bertalannal (j) Fotó: Bankó Gábor/444

A miniszterelnök egykori sajtófőnöke semmit nem változott, mióta legutóbb láttam, de talán valamivel jobb passzban van. Azt mondja, élvezi, hogy kicsit a háttérbe húzódott, és ott, a háttérben, intellektuális munkát végez. Újabban a miniszterelnök főtanácsadója, nem vesz részt a napi szintű pörgésben, előkészítéssel, nagyobb eseményekkel, szövegekkel foglalkozik. Több lehetősége van elmenni helyekre, ahova korábban nem, például ide, a Mandiner klubestre (ezelőtt a XI. Kapuvári Böllérmáj Fesztiválon szúrták ki).

A hiányzók nem akarnak megérkezni, egy idősebb nő szóvá is teszi Csutinak, hogy kire várunk.

– Két vendéget, de mindjárt kezdünk.

– Hát mióta mondja, csináljon már valamit, foglaljon le minket!

– Odaülök maga mellé és szórakoztatom!

– Azt azért nem kell. De már egy órája mondja!

– Olyan régen azért nem…

– Jó, 45 perce. Hát nem lehet valamit csinálni?

A nő nem tapsol, amikor pár másodperccel a fenti párbeszéd után belép a terembe Orbán Balázs és Vargha Tamás, a térség országgyűlési képviselője, sarkukban a videós, fotós, médiás stábbal.

photo_camera Az MCC alapítványát vezető Orbán Balázs megérkezik az MCC tulajdonában lévő újság bulijára Fotó: Bankó Gábor/444

Pannonpuma

Az országgyűlési képviselő konferálja fel a konzervatív hetilap estjét, egy meglepően jól előadott Rejtő Jenő-poénnal, és azt is jól érzi, hogy nem kéne elhúzni ezt a rövid felvezetőt, úgyhogy gyorsan átadja a színpadot Csutinak, aki rögtön Gyurcsány lemondásával kezd („véget ért a földrajzóra”, mert Gyurcsány miatt tanulta meg az egész ország, hol van Balatonöszöd). Még lett volna benne egy-két poén, de a kivetítőn hirtelen elindult a kvíz.

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

Zseni nevek vannak, ezt ugye minden versenyző magának választja, van „pannonpuma”, „pali bácsi”, „Luxi” (hoppá!), „Festő”, és „Ali” is a Gáborok és hajráfradik mellett.