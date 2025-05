Dobrev Klára: Itt az én időm

Miután csütörtökön Dobrev Klára bejelentette Gyurcsány Ferenc visszavonulását, és azt is hogy elválnak, ma már saját jövőjéről posztolt a Demokratikus Koalíció EP-képviselője.

Úgy tűnik, ezzel bejelentkezett a DK elnöki posztjára.

Dobrev ugyanis azt írja, élete legnehezebb döntésén van túl, de most érzi először igazán: képes küzdeni, és készen is áll rá. Nem akarja cserben hagyni közösségét, és egy igazságosabb, európaibb Magyarországért szeretne küzdeni. „Folytatom. Nem azért, mert nem fáj már”, írja Dobrev. Azt is hozzáteszi, nem ígéri, hogy könnyű lesz, de végigmegy az úton.

Pénteken Molnár Csaba, a DK ügyvezető alelnöke tartott sajtótájékoztatót Gyurcsány visszavonulásával kapcsolatban. Molnár szerint direkt egy évvel a választás elé időzíttette lemondását Gyurcsány, aki ezzel a „hazug gyurcsányozásnak” akart véget venni. De Molnár nem gondolja, hogy Gyurcsány a visszavonulással azt ismerte volna be, hogy személyes tehertétel volt.

A 444-nek viszont egy politikus csütörtökön arról beszélt, Gyurcsány azért mondhatott le, mert a belső politikai viták után érezhette, hogy elfogyott körülötte a levegő.

A volt miniszterelnök parlamenti mandátumát Rónai Sándor veszi át, az új frakcióvezető Sebián-Petrovszki László lesz, a pártelnök pedig Dobrev Klára.

Molnár megerősítette, hogy jövőre mind a 106 körzetben indítanak saját jelöltet, és bízik benne, hogy a DK 2026-ban is bejut a parlamentbe.

Gyurcsány pedig annyira visszavonult, hogy közösségi oldalait archiválják, és könyvírásra koncentrál. „Gyurcsány Ferenc csütörtök óta nem közszereplő, nem kell újságírói kérdésekre válaszolnia”, mondta Molnár.