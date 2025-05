Hitler pártját nem tiltották be időben, most az AfD dolgát nehezíthetik adminisztratív eszközökkel

A nemzetközi helyzet fokozódik, nő a keletje az adminisztratív eszközöknek, egyre népszerűbb az ellenzék betiltásának gondolata. Nemcsak Oroszországban, ahol már rég megölték, emigrációba vagy a gulágra küldték azt, aki tényező volt, vagy Törökországban, ahol a Nyugat már a szemöldökét is alig húzza fel, ha Erdogan lecsukatja Európa legnagyobb városának polgármesterét, de az Európai Unióban is. Hogy ez Romániában mennyit ér, vasárnap a megismételt elnökválasztáson láthattuk: Georgescu off, Simion on, a szenteltvizes tévés gyógyító helyett Úz-völgyi temetőgyalázó fociultra lehet az ország következő elnöke, már ha a bukaresti alkotmánybíróság „nem védi meg a demokráciát” megint úgy, hogy azt radikális módon korlátozza.

A nem kívánt választási eredményekbe való bírósági belenyúlás máshol is precedens lehet - írtuk a román elnökválasztás decemberi megsemmisítése után, hiszen például az AfD (Alternative für Deutschland) betiltása jó ideje téma Németországban is. Múlt pénteken aztán Németországban is napvilágra került egy rögtön nagy hullámokat verő határozat: a Szövetségi Alkotmányvédelmi Hivatal befejezte átfogó vizsgálatát a német AfD-ről, és bár az 1100 oldalas jelentés egésze nem nyilvános, a szűkszavú közlemény szerint a párt egészét bizonyítottan szélsőjobboldalinak és a demokratikus államrenddel szembenállónak minősítették. Ebből még nem következik ugyan a párt betiltása - hogy ehhez mi kellene, és mi jöhet ténylegesen, arra hamarosan kitérünk -, de jó hivatkozási alap lehet az ezt régóta szorgalmazók számára, és megerősítheti azt a tűzfalat, amit a többi párt követel az AfD-vel szemben.

Betiltani a nemzetiszocialistákat

A könnyen dobált történelmi analógiák többnyire kínosak szoktak lenni, a kényszeres kommunistázás és folyamatos nácizás különösen, de most érdemes kitérni arra, amikor a nemzetiszocialistákat akarták Németországban betiltani. 1930-ban a porosz hatóságok az NSDAP ellen folytattak vizsgálatot, a nemzetiszocialista párt lehetséges betiltása is terítéken volt. Elkészült egy hivatalos memorandum is „A Nemzetiszocialista Német Munkáspárt mint államellenes és köztársaságellenes, hazaáruló szervezet” címen, mely azt kívánta bizonyítani, hogy az akkoriban látszólag konszolidálódó párt valójában egy úgynevezett „Harmadik Birodalom” létrehozását tervezi.

Hogy ez pontosan mit jelentene, kellőképpen homályos volt. Az NSDAP népszerűsége nőtt, de arról, hogy a párt mit is szeretne hatalmon tenni, a nemzetiszocialisták szándékosan kétértelműen beszéltek. Hitler retorikája az 1923-as müncheni sörpuccs után visszafogottabb lett, hűségesküt tett az alkotmányra, és biztosított mindenkit, hogy csakis törvényes eszközöket fog alkalmazni. Míg a szélesebb közönségnek a nemzetiszocialisták nyugtató üzeneteket küldtek, a radikálisokra kikacsintottak - de ha a sajtóban számonkérték őket, hogy milyen forradalomról beszélnek, nevetve ütötték el azzal, hogy csak spirituális forradalomra gondoltak.

photo_camera A náci párt konferenciája Bad Elsterben, 1930. június 22-én. Fotó: Wikipedia

A porosz állami köztisztviselők arra jutottak, hogy az NSDAP „ideiglenesen a törvényesség köntösébe bújik, hogy elkerüljék az adminisztratív akadályokat”. A vizsgálat célja azonban az volt, hogy bizonyítékokat gyűjtsön arra, hogy a nácik valójában államellenesek. „Feltételezhető, hogy az NSDAP erőszakos eszközökkel forradalomra törekszik, amelynek célja a nemzetiszocialista „Harmadik Birodalom” létrehozása a nemzetiszocialista diktatúra révén” - írták a végső jelentésükben, külön kitérve rá, hogy az SA és az SS valószínűleg súlyos törvénysértéseket követne el - az NSDAP-t ezért a Köztársaság Védelméről szóló törvény 4. paragrafusa alapján be kellene tiltani.

A javaslat végül kormányszinten bukott meg. A német kabinet nem tudott végleges állást foglalni az NSDAP törvényességének vagy illegalitásának kérdésében, pedig ha megteszik, az ekkor még csak osztrák állampolgársággal rendelkező Adolf Hitlert államellenes szervezet alapításáért ítélhették volna el, és kitoloncolhatták volna Ausztriába. Mint az egyik 1930-as porosz jelentéstevő, Robert Kempner írta fél évszázaddal később a memoárjában:

„Ezzel megpecsételődött a weimari köztársaság sorsa! (...) Hitler nem lett volna birodalmi kancellár 1933. január 30-án, és a második világháború sem következett volna be.”

photo_camera A zsidó üzletek bojkottjára felszólító náci transzparensek 1933-ból. Fotó: o.Ang./Bundesarchiv

1930-ban nem sikerült megmenteni a weimari Németországot - most, hogy Merzet elsőre már kancellárrá sem sikerült megválasztani, megint Németország weimarizálódásának veszélyéről beszélnek - az AfD pedig új választásokat követel. A pártra sokféle jelző aggatható, de nem neonácik; és azt is tudjuk, hogy messze nem csak echte szélsőjobboldaliak szavaznak rájuk. Az AfD ideológiai tartalmától félig függetlenül azonban, így is egy sor hasonlóság látszik az 1930-as helyzettel:

a radikális jobboldal gyorsan növekvő népszerűsége és a rendszer, ami nem tud ezzel mit kezdeni, a folyamatos viták arról, hogy a párt mekkora veszélyt jelent az állam- és alkotmányos rendre, az ellentmondásos üzenetek és a retorikai ingamozgás a keménymagnak szóló beszéd és a konszolidáltabb kommunikáció között, és a betiltás / tűzfal / szavazók elszipkázása / pacifikálás stratégiai opciói a politikai élet többi szereplője részéről.

Németország legnépszerűbb pártja

A 2013-ban alakult, és a migrációs válságban radikalizálódó és előretörő AfD-től a Bundestag többi pártja szinte teljesen elzárkózott, miközben ők 2017-ben 12 százalékos eredménnyel már bejutottak a Bundestagba, és a nagykoalícióval szemben a legnagyobb frakciójú ellenzéki párt lettek.

Ez a Németországban tűzfalnak, máshol politikai kordonnak nevezett elzárkózás a szélsőjobbtól azóta is megmaradt, bár januárban a CDU-t azzal vádolták, hogy lebontja azt: miután a jobbközép párt AfD-s szavazatokkal tolta át a migrációs szigorítócsomagját, amivel többek között éppen az AfD vitorlájából akarták kifogni a szelet, Berlinben több százezres tüntetéseken követelték a no pasarán jegyében a szélsőjobb megállítását, és bármiféle kooperáció kizárását.

photo_camera A február 2-i berlini tüntetésen. Fotó: SEBASTIAN GOLLNOW/dpa Picture-Alliance via AFP

Februárban aztán a CDU 28%-kal megnyerte az előrehozott választást, az AfD 20%-kal a második lett, a volt NDK tartományaiban pedig Berlin kivételével mindenhol a szélsőjobb győzött. Három szövetségi államban (Türingia, Szászország, Szász-Anhalt) kiemelkedően magas, 37-38%-ot értek el. Ez egyébként pont az a három német állam, ahol a Német Szövetségi Alkotmányvédelmi Hivatal (BfV) már korábban is bizonyítottan szélsőjobboldalinak minősítette az AfD-t.

Most, hogy már az AfD a legnépszerűbb párt egész Németországban (a legfrissebb mérések szerint holtversenyben az épp kormányra lépő CDU-val, mindkettőjüket 25 százalékra teszik), a BfV immár ezt a teljes országra kiterjesztette, vagyis mostantól Németország legtámogatottabb pártja hivatalosan is szélsőjobboldali, ami a jelentés szerint szemben áll a német alkotmánnyal.

A döntés miatt azonnal pert indító AfD ezt bizonyítékok nélküli, politikai döntésnek nevezi, hiányolják az indoklást és a jelentés teljes nyilvánosságát, szerintük az egyszerűen a párt magas népszerűségére adott, politikailag időzített antidemokratikus reakció.

photo_camera Az AfD képviselői a Bundestagban, középen Alice Weidel pártelnök. Fotó: MICHAEL KAPPELER/dpa Picture-Alliance via AFP

A hírek szerint hosszú hónapok óta készülő jelentésről szóló hírek éppen a kormányváltásra jöttek ki, ennyiben még az előző, közlekedésilámpa-koalícióhoz is köthetők, de a vizsgálat pártpolitikától elvileg független: bár az alkotmányvédelmi hivatal formailag a belügyminisztérium alá tartozik, szó sem lehet politikai befolyásolástól - hangsúlyozzák. A politikai időzítés ugyanakkor bevallottan létezett korábban, igaz, ellentétes előjellel: a februári választások előtt azért függesztették fel az AfD elleni eljárást, hogy ne merülhessen fel a választások befolyásolása.

Késes migránsok és remigráció

Ez is mutatja, hogy mekkora jelentőséget tulajdonítanak Németországban az AfD-jelentésnek, ami egy sor területen érintheti a párt helyzetét és tágabban az egész német politikai életet. Az 1100 oldalas jelentésről azonban még csak egy rövid közlemény és néhány további sajtóinformáció áll rendelkezésre. Ezek alapján a Szövetségi Alkotmányvédelmi Hivatal arra jutott, hogy az AfD

folyamatosan agitált a menekültek és a migránsok ellen, üzenetei idegengyűlöletet és iszlamofóbiát fejeznek ki;

„teljes németországi népességcsoportokat értékel le”, és megsérti a migrációs hátterű emberek méltóságát;

a hatóságok rasszistának minősítették az olyan, AfD-s politikusok által rendszeresen használt kifejezéseket, mint a „késes migránsok” - szerintük ezzel egész csoportoknak tulajdonítanak „etnokulturálisan kondicionált erőszakhajlamot”;

A pártban uralkodó „etnikai és származáson alapuló népfelfogás” „összeegyeztethetetlen a szabad demokratikus alaprenddel” - állapították meg; vagyis az AfD az Alkotmányvédelmi Hivatal szerint nem tekinti egyenlő állampolgároknak azokat a németeket, akik muszlim országokból származnak;

külön foglalkoznak az AfD-s kampányok egyik fő követelésével, a remigrációval, ami a hatósági értékelés szerint messze túlmutat az ország elhagyására kötelezett külföldiek hazatelepítésén, hiszen az AfD politikusai több millió - nagyrészt legális státuszú - bevándorló kitoloncolását is szorgalmazzák;

A német hírszerzés jelentése szerint az AfD a szélsőjobbos összeesküvés-narratívát terjeszti az erőszakos népességcseréről, az európai lakosság bevándorlókkal való pótlásáról.

Jobber internacionálé, Trump, Orbán és a német karantén

Magyar szemmel figyelemre méltó, hogy a felsorolt jellemzők többsége mennyire általános a magyar közbeszédben, és azok egy része a Fideszre ugyanúgy érvényes, mint az AfD-re. A „késes migránsok” kapcsán a migránsellenes állami kampányok mellett eszünkbe juthat a cigánybűnözés kifejezése, az erőszakos népességcsere népszerű jobboldali konteóját nálunk miniszterelnöki szinten terjesztik, a német alkotmányvédelem által kifogásolt etnikai alapú nemzeteszme pedig két évszázada a magyar nacionalizmus alap kulturális kódja.

Bár az állampolgárok származás alapján való megkülönböztetése értelemszerűen alkotmányellenes, ez utóbbi Németországban is nagyrészt még így van: a közép-európai, nem véletlenül „német típusúnak” is nevezett nemzeti identitás hagyományosan a közös etnikai hovatartozáson, nem pedig az állampolgárságon alapul. Ezt lehet problémának tekinteni, amikor a tömeges bevándorlások miatt a németet is egy multikulturálisabb nemzetként próbálják újradefiniálni, de hogy a német társadalomban erről messze nincs konszenzus, az egyértelmű. Kérdés, hogy önmagában egy párt retorikája alapján, lehet-e nagyrészt erre hivatkozva azt hatóságilag alkotmányellenesnek minősíteni.

„Mi a fene történik Németországban? Számíthat ránk, Alice Weidel”

– üzent rögtön Orbán Viktor az AfD társelnökének, akit már a német kampányhajrában is fogadott Budapesten.

photo_camera Alice Weidel és Orbán Viktor februárban Budapesten. Fotó: Bankó Gábor/444

Orbán már februárban is az AfD körüli nemzetközi kordon megbontásán dolgozott: bár korábban még elfogadta, hogy az AfD-vel reálpolitikai okokból nem szabad kokettálni, mert Németországban ez tabu, mostanra már nem törődik a látszattal, és ahelyett, hogy a CDU-val próbálná a merkeli időkhöz visszatérve újra pragmatikussá tenni a kapcsolatokat, nyíltan a rendszeren kívüli német radikálisokat támogatja - egy olyan pártot, ami Magyarország legfontosabb külkereskedelmi partnerében immár az alkotmányvédelmi hivatal minősít szélsőjobboldali, antidemokratikus erőnek.

A fideszes külpolitika nemcsak önmagától lett ilyen merész: az AfD melletti nyílt budapesti kiállás egybeesett Trump hatalomra jutásával és azzal, hogy Washingtonból elkezdték tolni az AfD-t.

Előbb JD Vance alelnök támadta úgy Európát a szólásszabadság hiánya és a demokratikus deficit miatt, ahogy Oroszországgal soha nem tenné, majd Elon Musk kampányolt az AfD mellett azzal a szöveggel, hogy csak ők menthetik meg Németországot.

Az Alkotmányvédelmi Hivatal vizsgálata után most az általában visszafogottabbnak ismert Marco Rubio is durván beszólt Berlinnek. Az amerikai külügyminiszter, aki nem tartozik a MAGA keménymagjába, de Trumpot olyan ügyesen kezeli, hogy az amerikai elnök már lehetséges 2028-as utódként is emlegeti, a hétvégén „rejtett zsarnokságnak” nevezte Németországot az AfD elleni vizsgálat miatt.

Ez teljesen új helyzet ahhoz képest, hogy egy éve ilyenkor Le Pen vezetésével még az európai szélsőjobb is kidobta a német pártot. Az USA a jelek szerint Trump alatt hasonlóképpen használja a radikális jobboldalt az EU gyengítésére, ahogy Putyin is hosszú ideje teszi.

A hivatalos Németország AfD-hez való viszonyát ez is nyilvánvalóan befolyásolja, de a jelek szerint az amerikai nyomás éppen nem a párttal szembeni lazítást eredményezi.

Mi jön most?

Az AfD betiltása önmagában nem következik a jelentésből, de az már most látszik, hogy a jelentés megerősíti ezeket a követeléseket is. Vasárnapra máris országos tüntetéseket szervez az „Együtt a jobboldal ellen” szövetség, a szlogen a „Védjük meg az emberi méltóságot – Tiltsuk be az AfD-t most!” lesz.

Egy párt betiltását ugyanakkor csak a Bundestag, a Bundesrat vagy a szövetségi kormány kezdeményezhetné. Bár ez továbbra sem tűnik valószínűnek, több pártból is vannak egy ilyen javaslatnak is fajsúlyos támogatói. Máris ezt kezdeményezte például Daniel Günther, Schleswig-Holstein CDU-s miniszterelnöke, ahogy a brémai baloldali-zöld többség is azt szorgalmazza, hogy indítsák meg szövetségi szinten a betiltáshoz szükséges eljárást. Hasonló állásponton van Türingia (itt ugye kiemelkedően nagy az AfD támogatottsága) szocdem miniszterelnöke, és ugyanezt követeli az egyik legnagyobb német szakszervezet is.

Mások óvatosabbak, és arra hívják fel a figyelmet, hogy az Alkotmányvédelmi Hivatal jelentéséből a betiltás egyáltalán nem következik automatikusan. Alexander Dobrindt, az új CDU-s belügyminiszter erősen hangsúlyozza, hogy mennyire szkeptikus a párt betiltásával kapcsolatban:

„Meggyőződésem, hogy nem betiltanunk kell az AfD-t, hanem kormányoznunk kell, és beszélnünk kell azokról a kérdésekről, amelyek naggyá tették az AfD-t”

– tette hozzá.

Az AfD helyzetét betiltás nélkül is meg tudják azonban nehezíteni.

Megvonhatják tőlük az állami forrásokat, hiszen a német alaptörvény szerint azok a pártok, amelyek a szabad és demokratikus alaprend ellen dolgoznak, „ki vannak zárva az állami finanszírozásból”;

szélesedhet az AfD tagjainak nemzetbiztonsági megfigyelése. Mivel az AfD-t eddig is gyanúsnak tekintették, az Alkotmányvédelmi Hivatal már idáig is lehallgathatta a párt egyes tagjait, és toborozhatott a körükből az informátorokat. Ez a jövőben is egyedi engedélyhez lesz kötve, de ezeket várhatóan könnyebben megkapják majd;

felmerült, hogy állásukban maradhatnak-e az AfD-tag köztisztviselők. Egyelőre úgy tűnik, hogy az új német kormánykoalíció nem akar politikai listázást a közszférában, így legfeljebb egyedi alapon fogják mérlegelni az összeférhetetlenséget, a párttagság automatikusan nem lesz elbocsátási ok;

az AfD-nek, hiába az övék a legnagyobb ellenzéki frakció, várhatóan nem adnak majd bizottsági elnöki helyeket a Bundestagban - ezt Jens Spahn, a CDU frakcióvezetője a maga részéről már be is jelentette.

Bármi is lesz a jogi válasz, az már látszik, hogy politikailag megerősödik az AfD körüli politikai karantén. Spahn a CDU részéről nemrég még arról beszélt, hogy az AfD-t ugyanúgy kellene kezelni, mint a többi ellenzéki pártot, most azonban erről már szó sincs.

További radikalizálódást hozhat a magasodó tűzfal

A döntés az AfD-n belül is is megerősítheti a radikális szárnyat: például a türingiai tartományi elnök Björn Höcke pozícióját, aki az Alkotmányvédelmi Hivatal döntése után azzal fenyegette a hivatal munkatársait egy (utólag törölt) bejegyzésben, hogy keressenek új munkát, mert ha hatalomra kerülnek, jön majd a leszámolás. A CDU jobbszárnya és az AfD közötti közeledés lehetősége most hirtelen eltűnik: bár nemrég Tino Chrupalla, az AfD társelnöke is némi konszolidálódást javasolt, és azt mondta, hogy az AfD-nek a Bundestagban más hangot kellene megütnie, a közeledési kísérletekre most egyik irányból sincs esély.

photo_camera Björn Höcke, az AfD türingiai elnöke egy AfD-s kampányeseményen 2024. augusztusában. Fotó: HANNES P ALBERT/dpa Picture-Alliance via AFP

Amikor 1930-ban az NSDAP közel került a betiltáshoz, a német kormány attól tartott, hogy egy ilyen lépés polgárháborús állapotokhoz vezethetne, és különben is: a tisztviselők között is sok támogatójuk van, őket nem lenne szabad kirúgni csak azért, mert a náci párt tagjai. Most ehhez elég hasonló szempontok merülnek fel, bár meleg helyett inkább csak hideg, kulturális polgárháborúról és a választójog adminisztratív korlátozásának önellentmondásáról van sok szó - és arról, hogy a problémákra, amik az AfD 25 százalékos népszerűsége mögött állnak, politikai választ kellene adni ahelyett, hogy egyszerűen betiltják a pártot.