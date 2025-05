Molnár Csaba: Nem Magyar videója miatt időzítette csütörtökre a lemondását Gyurcsány Ferenc

Cikkünk frissül

„Gyurcsány Ferenc bejelentette azt a döntését, hogy lemond a DK elnöki tisztségéről, lemond frakcióvezetői posztjáról, országgyűlési képviselői mandátumáról, visszavonul a közélettől, a választásokon nem indul” - jelentette be csütörtökön Dobrev Klára, hozzátéve, hogy el is válnak. Egy DK-s tudomása szerint az elnökséggel sem Gyurcsány közölte a döntést, hanem Molnár Csaba ügyvezető alelnök.

A volt pártelnök elvileg csütörtökön már vissza is adta a parlamenti mandátumát. Arról, hogy miért most döntött így, eddig semmit nem mondtak, a részletek közlését Molnár Csabára bízták, aki az új elnök megválasztásáig irányítja a DK-t. Az új vezető várhatóan Dobrev Klára lesz.

A párt új jelszava a „változás”, legalábbis Dobrev ezzel a tárggyal küldte ki a közleményét, és ezzel is hirdették meg Molnár sajtótájékoztatóját.

Méltatással indított Molnár

Molnár Csaba azzal nyit, hogy Gyurcsány volt a rendszerváltás utáni korszak legtisztességesebb miniszterelnöke. Szerinte őt mindig a haza érdeke vezette, nem magát nézte, hanem az országot. Hálásak neki az elmúlt több mint 2 évtizedekért.

photo_camera Fotó: Kristóf Balázs/444

Laposföldhívők keresni fogják a jövőben is a háttérben meghúzódó Gyurcsány-szálat, Gyurcsány valójában saját döntése alapján teljesen visszavonult a közélettől.

A DK-ra új időszak vár, Dobrev már bejelentette indulását, Molnár szerint meg is választják.

Véget ér a jobboldal silány, gyurcsányozós világa - mondja Molnár, aki szerint baloldali pártra szükség van.

Nem játszanak kiszorítósdit, mint a Tisza, és nem is adják fel, mint a Momentum. A DK mind a 106 egyéni körzetben jelöltet állít. Ők az egyedüli baloldali párt, amelyiknek esélye van bejutni az országgyűlésbe. Szerinte szánalmas a DK-t temetni.

A DK politikájának a jövőjéről Dobrev beszél vasárnap.

Rövidtávon új elnököt kell választani, ez egy 5 napos online szavazás lesz, május 28-án kezdőik és június 1-én ér véget. Dobrev a választás után magyar parlamenti képviselőként folytatja, pártelnökként ideje nagy részét itthon tölti majd (ő az egyik EP-képviselő).

Rónai Sándor alelnök ül be a parlamentbe Gyurcsány helyett. Politikai értelemben Dobrev vezeti majd a frakció munkáját, közjogi értelemben Sebián-Petrovszki László lesz, aki már csütörtökön be is állt.

Miért, és miért most mondott le?

Molnárt megkérdeztük, miért most mondott le Gyurcsány, és miért nem ő maga jelentette ezt be. Molnár azt mondta, azért nem mondta el, mert részletesen indokolva volt a Facebook-posztban.

Véget akart annak vetni, hogy a jobboldal hazug gyurcsányozással akar mindent megúszni. Az időzítés egyszerű: egy évvel a várható közvetkező választás előtt akarta meghozni a döntést, hogy egy év alatt fel tudjon készülni az új vezetés.

photo_camera Fotó: Kristóf Balázs/444

A DK elnökségi ülésén Gyurcsány azt kérte, ne vele foglalkozzanak, ne a múlttal, hanem tekintsenek előre. Ezért tették közzé Dobrev oldalán a posztot.

Molnár arról beszélt, választási győzelem esetén Dobrev kormányzati pozíciót is betölthet.

Az RTL arról kérdez, hogy Gyurcsány valójában azért mondott le, mert a politikusok egy része fellázadt Gyurcsány ellen, az egyre erősebb Tisza párt miatt aggódtak. Molnár ezt nem tudja megerősíteni, Gyurcsány egy személyben döntött úgy, hogy lemond, nem helyezték nyomás alá.

Molnár nem tudja elképzelni, hogy a következő választás után kormányváltás esetén többség legyen a DK nélkül.

Többször is elmondta, hogy Gyurcsány maga döntött, állítja, nem szaporodtak meg a politikai konfliktusok Gyurcsány és Dobrev között.

Molnár Csaba a Tisza tegnapi videójáról azt mondja, arról még az időjárásjelentés is képes lett volna elterelni a figyelmet, visszautasította Magyar Péter szavait. Szerinte Magyar videója semmilyen viszonyban nincs ahhoz, hogy a DK elnöke lemondott, és a pápaválasztásnak sincs köze ahhoz.

Molnár szerint Dobrev minden kutatás szerint a baloldal legnépszerűbb politikusa, a DK közösségén túl is elfogadott.

Molnár biztos benne, hogy bejutnak a parlamentbe, de kormányváltást is akarnak.

„Az összeesküvéshívők folytathatják a gyurcsányozást, de ezzel már nem kell foglalkozni. Arról, aki csütörtöktől gyurcsányozik, mindenki tudja, hogy hazudik.”

photo_camera Fotó: Kristóf Balázs/444

Molnár szerint mindenkivel együtt tudnak működni, aki kormányváltást akar, és elismeri, hogy a baloldal nélkül nincs kormányváltás. 106 jelölttel és önálló listával készülnek, ha valaki össze akar fogni velük, az keresse őket.

A DK a saját mérései szerint a biztos választói körben 8-9 százalékos támogatottsága van, olyan mérésük nincs, ami szerint csak 3 százalékon állnak.

Ez kormányprogagandás dolog - reagálta arra a kérdésre, valóban ő és Dobrev nyomta-e a lemondás felé Gyurcsányt. A felvetést visszautasította.

A Népszava kérdéseire kiderült, Gyurcsány közösségi médiás oldalait archiválják. Könyvet fog írni, de Molnár szerint ezt ne tőle kérdezzék meg az újságírók: „Gyurcsány Ferenc csütörtök óta nem közszereplő, nem kell újságírói kérdésekre kell válaszolni.”

A grábóci házépítést megcsinálják, de hogy mikorra és mennyiből, azt nem tudta megmondani.

A Gulyáságyú média arról kérdez, Gyurcsány még másfél hónapja is visszautasította a távozását. Kérdés, hogy mi történt az elmúlt másfél hónapban.

Molnár szerint ezt nem lehet tovább cizellálni: Gyurcsány maga döntött így, saját megfontolása alapján, ezt az időpontot tartotta helyesnek.

Molnár szerint a válásnak és a visszavonulásnak nincs köze egymáshoz.

photo_camera Fotó: Kristóf Balázs/444

A Telex arról kérdez, Gyurcsány visszavonulása hogyan segíteni a baloldalt. Molnár azt mondja, a gyurcsányozást végét jelenti a dolog, Gyurcsány szerint ez jelenti a segítséget. Visszatérhet, hogy az ország dolgaival is megpróbál foglalkozni a jobboldal, nem csak a gyurcsányozással.

Molnár nem gondolja, hogy ezzel azt ismerte volna el Gyurcsány, hogy személyes tehertétel volt. Szerinte a jobboldal szellemi silányságát mutatja a történet, aki gyurcsányozik, a jobboldalon van.

Miután Gyurcsány határozott politikus volt mindig is, most sem próbálták marasztalni.

Molnár azt mondta, Gyurcsány elmondta az elnökségi ülésen, amit akart, a részletekről valóban ő beszélt. Dobrev jogi problémák miatt nem tud lemondani az EP-mandátumról.

Más kérdésre azt mondja, nem kizárt, hogy más is indulna pártelnöknek. Nem ért egyet Orbánnal abban, hogy a DK élet-halál harcot folytatna a Tiszával. Szerinte ők a Fidesszel és Orbán Viktorral harcolnak.

Kérdés az is, hogyan maradnak életképesek Gyurcsány nélkül. Molnár szerint a következő egy év elég ahhoz, hogy a legfontosabb célkitűzést elérje, az pedig az, hogy a következő választásokat követő időszakban az országnak európai, baloldali kormánya legyen. Kérdés, mi jön Orbánék helyett. Nincs kormányváltás és új kormány a baloldal nélkül, ezen dolgoznak a kövekező egy évben.