Orbán elismerően szólt a román szélsőjobboldali elnökjelöltről a tihanyi apátságban

Gulyás Gergely a csütörtöki kormányinfón, habár többször is rákérdeztek, nem foglalt állást a román elnökválasztás második fordulója előtt.

Orbán Viktor pénteken Tihanyban, a felújított bencés apátság átadásán ezt megtette.

„Tegnap a román elnökjelöltek vitájában megszólították Magyarországot a kereszténység kapcsán – mondta. – Az egyik jelölt, Simion úr ezt mondta, idézem: »Most a nemzetek Európájának, a keresztény Európának van itt az ideje, amelyben harcolni fogunk a jogunkért, hogy európai polgárok legyünk.« Nem Magyarországon mondták, hanem a szomszédos Romániában. Teljesen egyetértünk. Történelmi sorsközösségben élünk a románokkal. Nem szólunk bele a most folyó román elnökválasztási küzdelembe, de annyit üzenünk innen, a Kárpát-medence közepéről, e szimbolikus helyről, hogy biztosítjuk Románia népét és jövendő elnökét, hogy mi az összefogás és az együttműködés talaján állunk, ezért semmilyen elszigetelést, politikai retorziót nem fogunk támogatni Romániával és annak vezetőjével szemben. Mind a magyarok, mind a románok teljes jogú tagjai az Európai Uniónak és azok is maradnak. A kereszténységért és a szuverenitásért folytatott küzdelemben számíthatunk egymásra.”

Tény, hogy a szélsőjobboldali George Simion a román elnökválasztás első fordulóját 20 százalékpontos előnnyel nyerte a nyugatos bukaresti polgármester, Nicușor Dan előtt, a május 18-i második fordulóban a fordításra minimális az esély. És az is tény, hogy több mint egymillió magyar él Erdélyben, ezért nagyon nem mindegy, milyen Budapest és Bukarest viszonya. Ahogy az is tény, hogy Simion példaképként tekint Orbánra, mindketten szuverenistáknak vallják magukat, még akkor is, ha Orbánék ügyeltek rá, nehogy ugyanabba az európai pártcsaládba tartozzanak az AUR-ral.

Ezzel együtt ez a már-már nyílt kiállás meglepő, mert Erdélyben a Fidesszel egy hullámhosszon lévő Romániai Magyar Demokrata Szövetség a második fordulóban Nicușor Dant támogatja. „Simion győzelme a magyar közösség számára tragikus lenne, de az ország számára is óriási veszélyt jelent” – mondta a pártelnök Kelemen Hunor hétfőn.

Simion az úzvölgyi magyar katonai temető meggyalázásával kezdte karrierjét, valamint egyik fő ellenségképe éppen az RMDSZ.

Kiss Tamás kolozsvári szociológus az első forduló után adott interjúban megpendítette annak lehetőségét, hogy a Fidesz 2026-os győzelme esetén nem tart kizártnak egy szerbiai forgatókönyvet sem. Ott az egykori magyar- és kisebbségellenes, Vojislav Šešelj-féle radikális pártból indult Aleksandar Vučić elnökkel egyezett ki a Fidesz és a Vajdasági Magyarok Szövetsége. Egy ilyen fordulat államközi együttműködés nélkül nem megy, ehhez az kell, hogy Romániában Simion, Magyarországon Orbán legyen hatalmon.