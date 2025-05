Videón XIV. Leó első percei pápaként, amikor a világ még nem tudta, kit fognak bejelenteni

Csütörtökön este hat után kicsivel felszállt a fehér füst a vatikáni Sixtus-kápolna kéményéből, majd megszólaltak a harangok is, egy órával később pedig a Szent Péter téren összegyűlt tömeg előtt be is jelentették az új pápát: az amerikai Robert Francis Prevost bíborost, XIV. Leót.

A pápa első beszédében egy hidakat építő missziós egyház létrehozására szólított fel, „mindig nyitottan, tárt karokkal fogadva mindenkit, mint ez a tér, nyitott mindenki felé, mindenki felé, akinek szüksége van a jelenlétünkre, a párbeszédre, a szeretetünkre”.

A megválasztása és aközött, hogy az új pápa a Vatikán erkélyére lép, sok minden történik a Vatikánban: a megválasztottnak először is válaszolnia kell, hogy elfogadja-e a pápaságot, majd nevet választ, magára ölti a pápai öltözetet, és visszatér a Sixtus-kápolnába, ahol a többi bíboros egyenként hódolatát teszi előtte, jelezve engedelmességét. Erről egy rövid összefoglaló:

XIV. Leó péntek délelőtt 11-kor mondja el első pápai miséjét a Sixtus kápolnában.