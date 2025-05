A Wrexham példája mutatja, nem attól lesz sikeres egy futballklub, ha ész nélkül öntik bele a pénzt

Három év alatt háromszor ünnepelhetett feljutást a Wrexham, amely nyártól már az angol másodosztályban szerepelhet.

Két ismert szórakoztatóipari szereplő, Ryan Reynolds és Rob McElhenney a tulajdonosok, akik alatt mesébe illően alakul a Wrexham sorsa.

Hogyan tudott évről évre feljebb lépdelni a hatalmas nemzetközi rajongótábort gyűjtő klub, és mire számíthat a Championshipben?

Nem egészen két évvel ezelőtt cikkeztünk utoljára komolyabban a Wrexham focicsapatáról: a hollywoodi tulajdonosok kezében lévő klub akkor kezdte az idényt az angol negyedosztályban, most pedig már arra készülnek, hogy 43 év után visszatérjenek a második vonalba. A nagy múltú, de hosszú ideje agonizáló walesi klub három év alatt három osztályt ugrott, és most már nem tűnik elképzelhetetlennek az sem, hogy nem is olyan sokára a Premier League-ben találkozzunk a Wrexhammel.

A szimpatikus kiscsapat diadala ez, vagy inkább annak a története, hogyan lehet pénzből sikert vásárolni? Miben különbek az ő gazdag amerikai tulajdonosaik más klubok gazdag tulajdonosainál? És mennyiben köszönhető a szerencsének az idei feljutás, minden idők legkeményebb harmadosztályú mezőnyéből?

Tényleg minden a pénz?

Amikor 2020 novemberében Rob McElhenney és Ryan Reynolds megvásárolták a klubot, akkor igen távolinak tűnt nemhogy a Premier League, de még az is, hogy a Wrexham végre visszatérhessen a negyedik ligába (League Two), amely a négyosztályos angol profiliga (EFL) legalsó vonala. A Wrexham akkor már tizenkét éve szerénykedett az ötödik vonalban, és az új tulajdonosok ugyan már kezdettől fogva a Premier League-et emlegették, a szurkolók bőven beérték volna az EFL-be való visszatéréssel is.

Azóta persze megnőtt az étvágyuk, hiszen rövid idő alatt a kis bányászváros leszakadt csapatából globális brand lett, a klubról szóló Disney-dokumentumsorozatnak; a díszpáholyban egymásnak adják a kilincset Reynoldsék világsztár haverjai, a stadionba pedig özönlenek a külföldi érdeklődők. De ez önmagában maximum arra lett volna elég, hogy érdekes színfolt legyen a Wrexhamből, egy ilyen páratlan sikersorozathoz viszont jóval több kell.

A McElhenney-Reynolds páros rendkívül okosan és előrelátóan menedzseli a klubot, nem pedig csak szimplán égetik a pénzt.

Utóbbira számos példát láttunk már, és az alsóbb osztályokban sem ők az egyetlen vagyonos tulajdonosok.