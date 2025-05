Alighogy kinevezték, meleg társkeresőn megosztott szexképei miatt le is kellett mondania Svédország új nemzetbiztonsági tanácsadójának

Svédország új nemzetbiztonsági tanácsadója néhány órával hivatalba lépése után le is mondott, mert valaki intim fotókat küldött róla a kormány tagjainak. A fotók a Grindr nevű meleg társkereső alkalmazásról származnak. Tobias Thyberget csütörtökön nevezték ki, de péntek reggel már távozott is az eset miatt a hivatalból. A kormány azt mondta, az átvilágításakor be kellett volna számolnia arról, hogy van ilyen kitettsége. Ezt azonban eltitkolta, ezért döntöttek a menesztéséről.

Thyberg el is ismerte mindezt a Dagens Nyheter című lapnak: „Ezek régi képek egy korábban használt Grindr-fiókból. Erről tájékoztatnom kellett volna a kormány tagjait, de nem tettem meg”. A politikus pénteken Norvégiába utazott volna a miniszterelnökkel egy észak-európai vezetőknek tartott találkozóra, ám részvételét törölték. Ulf Kristersson svéd miniszterelnök szerint „rendszerszintű kudarc, hogy egy ilyen típusú információ nem került felszínre”. Thyberg, aki Ukrajnában szolgált Svédország nagyköveteként az elmúlt években, Henrik Landerholmot váltotta a nemzetbiztonsági tanácsadói székben. Landerholmnak néhány hónapja azért kellett lemondania, mert egy konferencia idején egy hotelszobában nyitva hagyott egy széfet, amelyben titkos dokumentumokat tartott.

(BBC)