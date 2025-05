Maradjunk bent, mi baj lehet belőle

„Abban személy szerint nem lennék érdekelt, hogy mindent egy lapra feltéve valahogy verjük meg a vb-n Kazahsztánt, mert úgy elérhető a bennmaradás. Szerintem ez helytelen gondolkodás, még ha a pillanatnyi érdeket jól is szolgálhatja. A mi célunk a negyeddöntő. Itt évtizedes távlatról beszélek, de nem érdemes lejjebb adni.”

Ezt az A csoportos vb-felkészülés elején nyilatkozta a Telexnek Majoross Gergely, a magyar jégkorong-válogatott szövetségi kapitánya, meglepve a sportághoz szurkolásilag közel állók egy részét. Ha az évtizedes távlatról szóló rész nem egyensúlyozta volna ki valamelyest az azt megelőző mondat tartalmát, még több ok lett volna az álmélkodásra.

A helyzet ugyanis az, hogy Magyarországnak a szapporói csodaként is hivatkozott 2008-as feljutás óta még egyszer sem sikerült megkapaszkodnia a világ legjobb hokiválogatottjainak 16 csapatos mezőnyében. 2009-ben Svájcban egyetlen árva pont nélkül estünk ki, 2016-ban Szentpéterváron hiába sikerült egy szenzációs meccsen legyűrnünk Belaruszt, a franciák elleni sima vereség és a körbeverések miatt megint búcsúra kényszerültónk. A legközelebb a célhoz két évvel ezelőtt, Tamperében jártunk, ahol a szokásos pofonok mellett túlórában legyűrtük a franciákat, de büntetőkbe torkolló ki-ki csatában kikaptunk az osztrákoktól.

Bő másfél évtizeden belül idén negyedszer próbálkozhat az együttes a történelmi bent maradással, ezúttal május 10-étől kezdődően a dániai Herningben. Ha sikerülne, utána esetleg lehetne beszélni a pozíciók stabilizálásáról, majd később – évtizedes távlatban – esetleg negyeddöntőzésről is. Annyira nem embertől-istentől elrugaszkodott felvetés ez, mert bár az elit elitje, ahova Kanada, Svédország, Finnország, az USA, Csehország és Svájc – plusz békeidőkben Oroszország – tartozik, tartósan nem elérhető, de jártak már vb-ken a legjobb nyolc között olyan, egyáltalán nem verhetetlen válogatottak is, mint a dán, a norvég, a fehérorosz vagy a francia.

photo_camera A magyar jégkorong-válogatott a Kanada elleni felkészülési meccsen, 2025. május 6-án az MVM Dome-ban Fotó: Vörös Dávid/MJSZ

Ám egyelőre maradjunk a 2025-ös realitásoknál. Amelyek kapcsán két dolgot okvetlenül érdemes figyelembe venni.

Először, hogy bár Magyarország egy korábbi célkitűzést elérve liftező csapattá vált – a 2023-as kiesés után tavaly egyből visszajutott –, ebben nem kizárólag a magyar jégkorong fejlődése játszott szerepet, hanem az is, hogy a mezőny évek óta rövidebb két együttessel. Az ukrajnai háború miatt Oroszországot és Belaruszt kirostálta a nemzetközi szövetség, és még nem látszik, mikor térhetnek vissza. Amint ezt megteszik, máris lényegesen nehezebb lesz a dolgunk.

Másodszor, hogy kőkemény csoportba sorolt be bennünket az aktuális világranglista. Ellenfeleink sorrendben a következő csapatok lesznek: Németország, Egyesült Államok, Kazahsztán, Csehország, Dánia, Svájc, Norvégia. Ezúttal nincs köztük olyan – mint Tamperében Franciaország vagy Ausztria –, ami ellen tényleg fifty-fifty alapon meccselhetnénk, ők a másik ágra kerültek, papíron és a sokéves tapasztalatok alapján minden közvetlen riválusunk egyértelműen erősebb nálunk.

photo_camera Majoross Gergely szövetségi kapitány Fotó: Vörös Dávid/MJSZ

Ez persze nem azt jelenti, hogy a helyzet reménytelen, a Majoross Gergely által is említett kazahokat egyszer már elkaptuk vb-n, 2013-ban Budapesten – más kérdés, hogy így is ők jutottak fel akkor, míg mi maradtunk a másodvonalban –, a norvégokat és a dánokat meg a mostani felkészülés alkalmából is legyőztük, mi több, előbbieket kétszer.

Csakhogy jégkorongban az edzőmeccsek a legkevésbé sem számítanak, belőlük és eredményeikből maximum a szakemberek vonhatnak le érvényes következtetéseket. Ezek nem a győzelmekről és még csak nem is a szurkolók szórakoztatásról szólnak, hanem a keretek kialakításáról, a játékszisztémák elsajátításáról, begyakorlásáról. Ez akkor is igaz, ha jól mutat, hogy 8 darab áprilisi-májusi mérkőzéséből 5-öt megnyert Magyarország, Ausztriát (4-2, 5-1) és Norvégiát duplán verte (5-3, 2-0), Dániát egyszer győzte le (2-6, 4-2), emellett kikapott Szlovéniától (2-4) és zárásképpen Kanadától (0-6).

Majoross Gergely a tavalyi – viharos-balhés, mégis eredményes – divízió 1/A csoportos világbajnokság után vette át a válogatottat. Évtizedek óta Majoross az első kinevezett magyar szövetségi kapitánya a válogatottnak – noha a 2019-es kudarcos kazahsztáni tornán is ő irányított Jarmo Tolvanen betegsége miatt –, pozícióba kerülése eddigi vezetőedzői produkciója alapján magától értetődő volt. A szakember bizonyított itthon a DVTK-nál és a MAC-nál éppúgy, mint a szlovák élvonalbeli Érsekújvárnál. A német másodosztályú kihívás felemásan alakult, de olyan hokiedző nincs, aki mindig mindenhol hozza a maximumot.

photo_camera Bálizs Bence Fotó: Vörös Dávid/MJSZ

Hogy ő a megfelelő ember a megfelelő helyen, afelől nincs kétség – jellemző, hogy a posztra még a Magyar Jégkorong Szövetség előző vezetése kérte fel, ami ellen az újaknak sem volt tartalmi kifogásuk –, lehetnek viszont kérdések a világbajnoki keret összetételével kapcsolatban.

Ezek nem kis részben a körülmények kellemetlen összjátéka miatt merülhetnek fel, mivel jó néhány olyan jégkorongozó esett ki, akiknek alapvetően ott lenne a helyük a vébén. Nem megy Herningbe az öt legmagasabban jegyzett magyar játékos közül három: sérülés miatt Bartalis István, a Fehérvár ásza és a legjobb magyar védőként számon tartott Stipsicz Bence, illetve a szereplést lemondó Sebők Balázs. Megsérült a 2023-as finnországi vb immár 37 éves hőse, Sofron István is, valamint a fiatal Varga Balázs, aki a tavalyi feljutáshoz újoncként pont/meccses átlaggal járult hozzá. Hogy Schlekmann Márk, a magyar bázisú nemzetközi bajnokság, az Erste Liga legpontérzékenyebb csatárainak egyike most sincs a keretben, az nem meglepetés, őt soha egy vb-re vagy olimpiai selejtezőre sem vitték el még.

Mintegy helyettük is jó néhány vébéújoncot avathat a válogatott – a védelemben és a támadók közt is vannak sokan, csak a kapusok közt nincs –: Tornyai Gábort és Laskawy Ferencet az UTE-ból, az eredetileg cseh állampolgár Szathmáry Simont a DVTK-ból, Mihalik Andrást a DEAC-ból, Ambrus Gergőt a Fehérvárból, Ortenszky Tamást a svájci Winterthurból, Horváth Bencét a finn Jukuritból.

Itt kell megemlíteni a szintén vébéújonc, mindössze 16 éves – nála fiatalabb hokis utoljára 1949-ben játszott vébén – Szongoth Dománt. Az eddig Finnországban pallérozódó csatár a magyar hoki legújabb nagy reménysége – Hári János óta többen eljutottak ebbe a nem hivatalos pozícióba, NHL-draftosunk Vas János 2002-es sikere óta mégsem lett –, akinek felnőtt klubmeccse még nem volt, ám a nagyválogatottban már 14 alkalommal jégre léphetett, lőtt 5 gólt, sőt adott 6 gólpasszt is . Ebben a szezonban Szongothnak ez már a negyedik tétre menő tornája lesz: ott volt augusztusban a pozsonyi olimpiai selejtezőkön, játszott a decemberi divízió 1/A-s junior- (kiesés lett a vége), majd áprilisban a szintén másodvonalbeli ifivébén (itt nagynehezen összejött a bent maradás). Az ifjú tehetség az U18-as vb-n 2+3 pontig jutott, ha a felnőttek közt is hasonlóra lenne képes, az nagymértékben növelné a draftesélyeit. Annál inkább, hogy a héten draftolta őt a USHL-be, az USA legerősebb juniorbajnokságába a Fargo Force, ami szintén óriási esélyeket kínál számára.

photo_camera Szongoth Domán és a 2024-es NHL-draft 1/1-ese, a kanadai Macklin Celebrini Fotó: Vörös Dávid/MJSZ

Ha már a hiányzó kulcsjátékosokról szó esett, ne feledkezzünk meg a legjobb utazókról sem. Az első két kapus helye megkérdőjelezhetetlen az idén, Bálizs Bence a norvég Sarpsborgban, Vay Ádám a szlovák Popradban nyújtott meggyőző teljesítményt. A bekkek között Garát Zsombor az igen színvonalas brit bajnokságban állt helyt és lett bajnok, a fiatal Hadobás Zétény a tengerentúlon, az ECHL-es Iowa Heartlandersben csinált kiváló szezont. Elöl hosszú-hosszú ideje vezér az ICEHL-ben is tophokisnak számító Hári János, mellette a finn Liigában játszó Galló Vilmos és a csapatkapitány Erdély Csanád is spiccen lehet.

A lényeg a következő: ha az amerikaiak, a csehek és a svájciak ellen csoda is kellene a pontszerzéshez, a németekkel, a kazahokkal, a dánokkal és a norvégokkal szemben nem vagyunk abszolút sansztalanok. Az egyéb példák – mint Szentpétervár vagy Tampere – azt mutatják, hogy egy győzelem nem is elég, de mindegy: a kiesés sem szégyen, a többi meg ajándék, ha nem is adják ingyen, és ha harcolni is kell érte. Mindenképp elszántabban, mint a Kanada elleni 0-6 alkalmából. Amely meccsről Majoross Gergely egyebek közt azt mondta: „Az biztos, hogy annyira nem tisztelhetjük egyik ellenfelünket sem, mint amennyire tiszteltük Kanadát az első harmadban.”

A magyar jégkorong-válogatott vb-kerete:

Kapusok: Bálizs Bence (Sparta Sarpsborg, norvég), Horváth Dominik (Hydro Fehérvár AV19), Vay Ádám (HK Poprad, szlovák)

Hátvédek: Garát Zsombor (Nottingham Panthers, brit), Hadobás Zétény (Iowa Heartlanders, amerikai/ECHL), Horváth Milán (Budapest Jégkorong Akadémia HC), Nilsson Henrik (Kalmar HC, svéd), Ortenszky Tamás (EHC Winterthur, svájci), Szabó Bence (Budapest Jégkorong Akadémia HC), Szathmáry Simon (DVTK Jegesmedvék), Tornyai Gábor (UTE)

Csatárok: Ambrus Gergő (Hydro Fehérvár AV19), Erdély Csanád (Hydro Fehérvár AV19), Galló Vilmos (KooKoo, finn), Hári János (Hydro Fehérvár AV19), Horváth Bence (Jukurit, finn), Laskawy Ferenc (UTE), Mihalik András (DEAC), Mihály Ákos (Hydro Fehérvár AV19), Nagy Krisztián (Budapest Jégkorong Akadémia HC), Németh Kristóf (Hydro Fehérvár AV19), Papp Kristóf (Iowa Heartlanders, amerikai), Szongoth Domán (KooKoo, finn), Terbócs István (Hydro Fehérvár AV19), Vincze Péter (Gyergyói HK)

A magyar jégkorong-válogatott vb-menetrendje: