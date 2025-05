Telex: Valakit már meg is büntettek negyvenmillió forintra annak a bennfentes kereskedésnek a kapcsán, amiben Magyar Péter érintettségét is vizsgálják

Negyvenmillió forintra büntettek egy érintettet abban a piacfelügyeleti eljárásban, amelyet az Opus-részvényekkel kapcsolatos bennfentes kereskedelem gyanúja miatt folytat a Magyar Nemzeti Bank (MNB) – értesült a Telex. Ez az az ügy, amelyben Magyar Péter érintettsége is felmerült. A lap úgy tudja, egy pécsi ügyvéd tartotta a kapcsolatot az Opus egyik vezetőjével. Mindkettőjüket vizsgálta a jegybank, ahogy politikust is.

Februárban indult jegybanki vizsgálat a Tisza Párt vezetőjével szemben. Ennek alapjául azok a novemberben kikerült hangfelvételek szolgáltak, amelyeken Vogel Evelin, Magyar exbarátnője arról beszél, hogy Magyarnak 90 millió forintnyi részvénye van, és hogy részben olyan információk birtokában keresett pénzt a tőzsdén, amikről nem kellett volna tudnia. A jegybanki eljárás elrendelésekor még Matolcsy György vezette az MNB-t.

A gyanú lényegi része, hogy az érintettek – köztük Magyar – 2023. július 21-én úgy adtak-vettek Opus-részvényeket, hogy tudomásuk volt a Mészáros-cég terveiről, arról, hogy még aznap indul egy részvény-visszavásárlási program. Ezzel a művelettel jelentős összegeket kerestek.

Magyar Péter a vádakra egyfelől a Facebook-oldalán is reagált – helyreigazítási pert és büntetőfeljelentést helyezett kilátásba –, másfelől nyilatkozott a Hvg-nek is. Azt mondta, hogy „az Index cikke full kamu”, a banki kimutatásai bizonyítják ugyanis, hogy július 21-én nem vásárolt Opus-részvényeket, hanem csak július 25-én, azaz több nappal a hivatalos bejelentés után vett belőlük, amikor már mindenki tudott a visszavásárlásról. Azt is mondta, hogy az akkor vásárolt részvények „egy részét viszonylag hamar eladta, azokon keresett, míg egy részét megtartotta, azokból rosszabb árfolyamon tudott kiszállni”. A kormánypárti sajtó részleteket is közölt a vizsgálatból, Magyar Péterről pedig azt állítja az MNB, annak során egy alkalommal ingerülten kérte számon egyik munkatársukat.