Visszalépett a konklávé legesélyesebb jelöltje, így lehetett XIV. Leó Robert Francis Prevostból

Több forrás szerint is a konklávé előtt még legesélyesebb pápajelöltnek tartott Pietro Parolin visszalépése nyomán választották meg a bíborosok végül meglepően gyorsan pápának Robert Francis Prevost bíborost. A Sky News részleteket tudott meg a szavazások lefolyásáról. Megtudták, hogy a várakozásoknak megfelelően a kétnapos választás másnapján is Parolin kapta a legtöbb szavazatot, ám még így is messze elmaradt a támogatottsága a szükséges, kétharmados többségtől, de aztán történt valami. Robert McElroy, Washington érseke így fogalmazott erről az Axios szerint: „A második napon óriási elmozdulás történt – ez semmi mással nem magyarázható, mint Isten kegyelmével, amely elvezetett minket ehhez a konszenzushoz, amit sokkal hosszabb útnak hittem.”

photo_camera A bíborosok. Fotó: JAKUB PORZYCKI/NurPhoto via AFP

Isten kegyelme és az a bizonyos konszenzus itt azt jelenti, hogy amikor Pietro Parolin belátta, képtelen 55 szavazatnál többet szerezni, és nem fogja elérni a szükséges 89-et, visszalépett. Ekkor meg is nevezte, kit támogat: az addigi szavazásokon 34-44 szavazatot gyűjtő Prevost bíborost. Ez többeknek meglepő volt. „Megdöbbentett, hány kollégám kérdezte meg tőlem: ‘Ismered ezt a Roberto Prevostot?’” – mondta Timothy Dolan, New York érseke egy sajtótájékoztatón.

A többi esélyesről is szivárogtak ki információk. Például egy belső hatalmi küzdelem Luis Tagle és Pablo Virgilio David – két ázsiai bíboros – között megbontotta az ázsiai szavazatokat, így egyikük sem tudott előretörni. Egy afrikai jelölt – a katolikus egyház legkonzervatívabb szárnyát képviselve – pedig nem volt reális esélyes egy olyan konklávéban, ahol a bíborosok túlnyomó többségét Ferenc pápa, egy progresszív egyházfő nevezte ki.

Annak ellenére, hogy Prevost csak 2023-ban lett bíboros, személyes és teológiai értelemben is közel állt Ferenc pápához, de visszafogottabb stílusa és mérsékeltebb álláspontjai révén szélesebb körben is elfogadható jelöltnek számított.

photo_camera Robert Francis Prevost immár XIV. Leóként. Fotó: HANDOUT/AFP

Dolan bíboros Prevost mögött ült, amikor a negyedik, végső szavazás szavazatait összeszámolták – látta, ahogy Prevost lehajtja a fejét, miközben egyre többször hangzott el a neve. Amikor elérte a 89 szavazatos küszöböt, „nagy ováció tört ki a Sixtus-kápolnában” – mesélte Dolan a SirusXM „Catholic Channel” műsorában. Ezután maga Parolin mint a rangidős bíboros, megkérdezte Prevosttól, elfogadja-e a megbízatást. Ő ennyit mondott: „Accepto.” Ezután Parolin megkérdezte, milyen nevet választ. Ő pedig rövid szünet után válaszolt: „Leó.”