Kocsis Máté vizsgálná Ruszin-Szendi Romulusz ukrán titkosszolgálati kapcsolatait

„A Tisza Párt rendelkezik olyan ukrán kapcsolatokkal, amik sérthetik az ország szuverenitását” – mondta az MTI tudósítása szerint Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában.

photo_camera Fotó: Máthé Zoltán/MTI/MTVA

Kocsis a műsorban tulajdonképpen megismételte korábbi közleményét, a honvédségi jelentésre utalva azt mondta, Ruszin-Szendi Romulusz egykori vezérkari főnök a NATO vezérkari főnöki értekezletein teljesen mást mondott Magyarország képviseletében, mint amit itthon az erről szóló jelentésében leírt, a volt vezérkari főnök a közgyűlések jegyzőkönyvei alapján kifejezetten ukránbarát álláspontot képviselt, emellett felszólalásait a „Slava Ukraini!” (Dicsőség Ukrajnának!) felkiáltással zárta. Ruszin-Szendi erre azt reagálta, hogy meghamisítottak dokumentumokat.

Kocsis állítása szerint Magyar Péter egy olyan hangfelvételt mutatott be, amit maga a honvédelmi miniszter is közzétett, illetve a kormany.hu-n is megtalálható. Azt mondta, a Magyar Péter által felhozott vádaknak se füle, se farka nem volt, ezt követően alig pár órával később az ukránok „mindenféle bizonyíték nélkül azzal vádoltak két kárpátaljai magyart, hogy kémkedtek, és azon dolgoztak, hogy felmérjék az ukrán katonai erőt Kárpátalján”. Ezek súlyos vádak, mondta, de miután semmilyen bizonyíték nincsen erre, ezért az az elmúlt évek propagandaháborújába illik bele. A Telex belsős forrásokra hivatkozva viszont hónapok óta tartó titkosszolgálati háborúról írt Ukrajna és Magyarország kémei között.

„Van egy ukránbarát egykori altábornagy, ahogy egyébként a szakzsargon hívja, fennáll a gyanúja annak is, hogy be van ütve az ukránokhoz, tehát hogy ukrán titkosszolgálati kapcsolatai lehetnek, ez az ő esetében külön vizsgálatot érdemelne” – mondta, hozzátéve, hogy „az eseményláncolat teljesen nyilvánvaló következtetése szerint fennáll a gyanúja annak, hogy ez a kapcsolat maga Ruszin-Szendi Romulusz volt”.

Pénteken az ukrán elhárítás tájékoztatása szerint egy magyar kémhálózatot tártak fel, amelynek feladata az volt, hogy információkat gyűjtsön Kárpátalja régió katonai biztonságáról, felderítse a térség földi és légvédelmi rendszerének sebezhetőségeit, valamint tanulmányozza a helyi lakosság társadalmi-politikai nézeteit: különösen azt, hogy milyen viselkedési forgatókönyveket követnének, ha magyar csapatok lépnének be a régióba.

Ezek után „Magyarország kiutasított két, Ukrajna budapesti nagykövetségén diplomáciai fedésben dolgozó kémet, ugyanis a kormány nem tűri tovább a hazánkkal szembeni folyamatos lejárató akciókat Kijev részéről” – közölte Szijjártó Péter. Estére pedig az ukránok is hazaküldtek két magyar diplomatát válaszul a magyar lépésre. A Telex szerint a kémháború része volt, hogy TEK-esek szedtek ki az autójából egy férfit a Ferenciek terén péntek este.