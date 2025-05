Száj- és körömfájás: amíg a fertőtlenítőszőnyegen vergődünk, az igazi problémákat még csak most kezdjük kapiskálni

Február végén, ötven év után jelent meg ismét Magyarországon a száj- és körömfájás. Ez szinte az egyetlen betegség az állattartásban, amire nincs gyógyír, a hatásai messze túlmutatnak azon, hogy tömegével kell leölni állatokat.

Körülbelül két hete regisztrálták az utolsó fertőzést, ha május végéig nem fedeznek fel új esetet, talán egy kicsit fel lehet lélegezni a mezőgazdaságban, de még három évig is lappanghat.

Az agrárgazdasági aktualitásokról, a ragadós száj- és körömfájás járvány kezelésével beszélgettünk a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetségével (MOSZ).

Február végén jelent meg Magyarországon a ragadós száj- és körömfájás, erről a NÉBIH március 7-én tájékoztatott. A betegség emberre nem veszélyes, de az állatállományban borzalmas károkkal járhat: a szarvasmarhák mellett minden párosujjú patás fogékony rá, vagyis sertések, birkák, kecskék és más állatok is érintettek lehetnek. Gyógyítani nem lehet, ahol a fertőzés megjelenik, ott a teljes állományt meg kell semmisíteni, és elföldelni, ez utóbbi több helyen okozott súlyos konfliktusokat a helyiekkel.

Jelenleg öt szarvasmarhatelep érintett a ragadós száj- és körömfájás terjedésében, újabb fertőzött állatokat és telepeket a hatóságok az elmúlt két hétben nem találtak. Az érintett telepeket lezárták, és kényszervágásokat hajtottak végre. Arról, hogy erre miért volt szükség, egy állatorvos beszélt a Qubitnak.

photo_camera Útlezárás és autó-fertőtlenítés Bábolnán márciusban Fotó: Bankó Gábor/444

Az igazi para akkor jön, ha járvány lesz

A MOSZ által szervezett beszélgetésen szóba került, hogy egyelőre célszerű megbetegedés-sorozatról beszélni, járványnál még talán nem tartunk. A járvánnyá alakulás kérdését lényegében az fogja eldönteni, hogy a betegség bekerül-e a vadállományba (leegyszerűsítve: széthordják-e például a vaddisznók vagy az őzek a szélrózsa minden irányába), vagy sem. Ha nem, akkor lehet bizakodni abban, hogy a mostani szinten még féken lehet tartani a betegséghullámot, ha viszont járvánnyá alakul, egészen más dimenzióban érezhetjük majd a következményeit. A MOSZ azonban úgy látja, hogy amíg mindenki a járványkezeléssel van elfoglalva, és azt nézegeti, hogy a fertőtlenítő szőnyeg habzik-e vagy sem, a teljes magyar állattartás a válság, sőt, sok esetben a csőd irányába közelít. A száj- és körömfájás miatt ugyanis az exportpiacok nem csak a szarvasmarha-tenyésztők előtt záródtak be. Bár ez kifejezetten fájdalmas a magyar mezőgazdaságnak, mégis érthető lépés, minden ország igyekszik védeni a saját gazdaságát, fordított esetben a magyar piacok ugyanilyen gyorsan húznák le a redőnyt mások előtt.

photo_camera Tehenek egy farmon Budapest közelében 2025. március 11-én. Fotó: Isza Ferenc/AFP

Lehet ostorozni az EU-t az uborka görbületéhez hasonló minimálrészletek szabályozása miatt, a száj- és körömfájás esetén viszont kifejezetten fontosak az EU-s szabályok: amennyiben az Európai Bizottság elfogadja a tagállam problémakezelési javaslatait, illetve elfogadja a fertőzéssel érintett térségek földrajzi lehatárolását (ez Magyarország esetében már megtörtént, szóval van egy térképre rajzolt vörös zóna), az azon kívüli területekről érkező áru mozgását nem lehet korlátozni. Tehát ha a száj- és körömfájás Komárom-Esztergom megyében van lehatárolva, akkor nem lehetne megakadályozni azt, hogy valaki Békés megyéből sertést exportáljon. A magyar mezőgazdaság előtt tornyosuló, száj- és körömfájás okozta akadályok azonban túlmutatnak a szabályozáson. Hiába lehetne például Lengyelországba sertéshúst szállítani, ha a lengyel húsüzemek – saját vevőik megváltozott igényeire hivatkozva – a szabályozástól függetlenül nem vesznek Magyarországról sertéshúst. Ilyen esetekben persze lehet jogszabályokon ugrálni, de végső soron nem az lesz a kérdés, hogy mit szabad, hanem az, hogy kiben bíznak a vevők. Ezen a ponton érdemes elgondolkodni azon, mennyire érdemes a fél sajtó előtt arra utalgatnia Gulyás Gergely kancelláriaminiszternek, hogy a magyar mezőgazdaság ellen biológiai fegyvert vetettek be meg nem nevezett szereplők. Úgy tűnik, hasonló következtetésre juthatott a kormány is, mert nem pörög ezen a teljes udvari média, amióta Gulyás Gergely erről beszélt egy április eleji kormányinfón, Rétvári Bence pedig egy országjárós fórumon utalt erre. (Természetesen az is lehet, hogy csak nem sikerült még megállapítani, kihez tartozó „kémcsőben jött létre” a vírus.)

A helyzet még súlyosabb az unión kívüli államok esetében, mert ott nincsenek meg ezek a mechanizmusok, a sertés és a szarvasmarha szektornak viszont nagyon komoly exportpiaca van (lenne? volt?, még a gazdák se tudják, milyen igeidőt és módot érdemes használni) az EU-n kívül.

Évekig tartó következmények

Eddig már körülbelül 8000 állat leölését kellett elrendelni, ennyi tehén adta a hazai nyerstej-export körülbelül 70 százalékát, néhány további telep esetleges megfertőzése szinte az egész éves nyerstej-exportot elkaszálná. Ilyen mennyiségű állat pótlása drága, nehéz (nem megy ugye be az ember az üszőboltba 2000 borjúért), és évekig tart, akkor is csak különböző telepekről lehet őket összeszedegetni, és eltérő állategészségügyi státuszúak lesznek. Még ennél is hosszabb idő, mire a korábbi termelés szintje visszaáll, közben viszont a költségek folyamatosan magasak, hiszen takarmány, energia, munkaerő ugyanúgy kell, bevétel viszont nincsen, vagy csak jóval kevesebb.

Az állattelepek ráadásul sok helyen a legnagyobb munkaadók (és az önkormányzatok irányába a legnagyobb adófizetők) is, így az érintett településeket közvetlenül befolyásolja, mikor és hogyan tudják folytatni a termelést.

Kihízzák a disznók az ólat, és az senkinek nem jó

A fenti exportfolyamatoknak az egyik pillanatról a másikra történő leállása azt is jelenti, hogy az egészséges, ki nem vitt állatokkal valamit kezdeni kell. Ez pedig már vizuálisan is könnyen elképzelhető problémákhoz vezet: egy sertést körülbelül 110 kilósan szoktak a vágóhídra vinni, a helyükre pedig bekerülnek a húszkilós kismalacok. Most viszont nem viszik a sertést a vágóhídra, az időközben mondjuk 180 kilósra hízott disznók pedig úgy növik ki a sertéstelepet, mint a kabátot, ők már fizikailag nem férnek el a helyükön, ha ugyanolyan körülmények közt kell(ene) őket tartani, mint 110 kilós korukban, értelemszerűen elpusztulnának.

photo_camera Ő még nem hízta ki az ólat

Közben pedig hatalmas károkat okoz az is, hogy egyre nagyobbá és zsírosabb húsúvá váló disznót egyre több takarmánnyal kell etetni, miközben az állat húsának a minősége romlani kezd. Eladni nem tudják őket a korábbiakhoz hasonlóan, a költségek pedig inkább növekednek. És ez csak egy olyan sertéstelep példája volt, ahol nincsenek megbetegedett állatok, a „bűne” adott esetben csak annyi, hogy a járványvédelmi zónán belül van a telep.

Egyre nagyobb teherré váló árletörés

Mindezzel párhuzamosan, a sertéstelepektől távol, a Nemzetgazdasági Minisztérium élelmiszerárak letörésére irányuló gondolatkísérletei finoman szólva sem könnyítenek a mezőgazdasági termelők helyzetén, hiszen miközben az árakat lefelé nyomják, a költségek emelkednek. Az exportpiacok bezárulása miatt kínálati többlet jött létre, így az árak amúgy is alacsonyan vannak, akár a termelési költségekhez, akár az uniós piacokhoz képest. Közben az árletörés szellemében a Nemzetgazdasági Minisztérium nyomasztja a kereskedőket, a kereskedők nyomasztják a feldolgozókat, a feldolgozó pedig nyomasztja a gazdákat, hogy vagy csak jóval olcsóbban veszi meg, vagy nem veszi meg a disznót a termelőtől. Utóbbinak viszont a fent részletezett okok miatt rá vannak kényszerülve arra, hogy alacsonyabb áron is eladják az állataikat a feldolgozóknak, ők már nem tudnak kit nyomasztani.

Az agrártermelők problémáit pedig fogyasztóként közvetlenül érezhetjük a mindennapjainkban a reggeli kávéba öntött tejtől kezdve egészen a vacsoráig. Közben pedig a gazdák számára rengeteg a megválaszolatlan kérdés, a jogalkotás ugyanis még nem érte utol a szépen csengő, száz százalékos kártalanításra és hasonlókra vonatkozó ígéreteket. Mivel az ígéreteket valósággá váltó jogszabályok még hiányoznak (pedig a Fidesz többször is bemutatta már, hogy fénysebességgel képes törvényt alkotni, ha úgy hozza a szükség), kérdés, hogy a kártalanítási összegek mikor érkezhetnek meg részben vagy egészben a vállalkozásokhoz.

photo_camera Nagy „Árletörő” Márton Fotó: Bankó Gábor/444

Az aszály következményei még nem láthatók

Amíg a száj- és körömfájás le nem taszította a képzeletbeli trónról, a magyar mezőgazdaságra leselkedő legaktuálisabb kockázatként az aszályt emlegette a sajtó. A MOSZ képviselői úgy látták, hogy jelen pillanatban a szárazság nagyon komoly, az átlagos évekhez képest jóval nagyobb kockázat, mivel a talajok vízfeltöltöttsége elmarad az átlagostól, így nem csak felülről (csapadék formájában), hanem alulról sem jutnak vízhez a növények. Így amennyiben nem esik az eső, sokkal komolyabb kieséseket fog okozni, mint egy olyan időszakban, amikor a talajnak vannak tartalékai. Viszont ha nem lesz elhúzódó ideig extrém hőség, és lesz csapadék, növénytermesztési szempontból még korrekt év lehet.

Címlapkép: FERENC ISZA/AFP