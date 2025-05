Trump szerint „barátságos és építő jellegű” volt a tárgyalás Kínával a vámokról

Donald Trump szerint teljes újrakezdés történt az Egyesült Államok és Kína kereskedelmi kapcsolataiban, miután amerikai és kínai tisztviselők Svájcban tárgyaltak.

Egy bejegyzésében az amerikai elnök „nagyon jónak” nevezte az egyeztetéseket, és úgy fogalmazott, a változtatásokat „barátságos, de építő jellegű módon” hozták meg.

A Washington és Peking közötti feszült kereskedelmi háború során Trump elnök 145 százalékos vámot vetett ki a kínai termékekre, míg Kína válaszul 125 százalékos vámot vezetett be bizonyos amerikai árukra. Hónapokon át tartó oda-vissza üzengetés után a felek most hétvégén találkoznak újra Genfben. A BBC azt írta, a tárgyalásokról eddig kevés konkrétum derült ki az amerikai elnök bejegyzésén túl. A megbeszélések vasárnap is folytatódnak, a kínai miniszterelnök-helyettes, He Lifeng, valamint Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter részvételével.

photo_camera Trump és a vámjai Fotó: ANDREW LEYDEN/NurPhoto via AFP

„Azt szeretnénk, ha Kína megnyitná kapuit az amerikai vállalatok előtt – ez mind Kína, mind az Egyesült Államok érdeke. ÓRIÁSI ELŐRELÉPÉS TÖRTÉNT!!!” – írta Trump. Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője pénteken közölte: Washington nem hajlandó egyoldalúan csökkenteni a vámokat, Kínának is engedményeket kell tennie.

Mindkét fél figyelmeztetésekkel készült a találkozóra, Peking azt mondta, az Egyesült Államoknak enyhítenie kellene a vámokat, míg Bessent kijelentette, hogy a cél a feszültség csökkentése, nem pedig egy „nagy kereskedelmi megállapodás” megkötése. A kínai állami média beszámolója szerint Peking azután döntött a párbeszéd mellett, hogy alaposan mérlegelte a nemzetközi elvárásokat, saját gazdasági érdekeit, valamint az amerikai vállalatok kérését.