Ukrán házelnök: A magyar néppel szomszédok, partnerek és együttérző népek vagyunk

Ruszlan Sztefancsuk, az ukrán parlament elnöke beszédet mondott a Szovjetunióba deportált magyarok budapesti emlékhelyénél.

Sztefancsuk a „málenkij robot” áldozatainak állított emlékműnél azt mondta, „ahogy akkor, úgy ma is Moszkva igyekszik elferdíteni a történelmet és elrejteni az igazságot a magyarok és németek ellen elkövetett múlt századi bűneiről. Ugyanezt teszi most is - a megszállt területeken élő ukránokkal kapcsolatban.”

Sztefancsuk azért látogatta meg az emlékhelyet, hogy emlékezzen mindazokra, akiket „a kommunista moszkvai gépezet elvitt”. Azt mondta, hogy az ukrán parlament jelenleg a szovjet katonai közigazgatás 1944-1946-ban a kárpátaljai magyarok és németek ellen elkövetett elnyomásainak elismeréséről és elítéléséről szóló határozattervezeten dolgozik.

„A magyar néppel - szomszédok, partnerek és együttérző népek vagyunk. Aki pedig megpróbált és próbál minket megosztani, nem először követi el birodalmi hazugságait. Őt régóta ismerjük. Ezért együtt ellenállóaknak kell lennünk alattomos és kegyetlen ellenségünk bűnös és provokatív cselekedeteivel szemben.”

photo_camera Sándor Fegyir budapesti ukrán nagykövet és Ruszlan Sztefancsuk Fotó: sarakhan vadym/sarakhan.pro

Sztefancsuk egy nappal azután látogatott Budapestre, hogy Magyar Levente külügyi államtitkár lemondta a hétfőre tervezett magyar-ukrán tárgyalást. Döntését azzal indokolta hogy „az elmúlt napok eseményei a magyar-ukrán kapcsolatokban nem teszik lehetővé a jóhiszemű, konstruktív egyeztetést olyan fontos és érzékeny tárgyban, mint a kisebbségi jogok”.

A magyar-ukrán viszony május 9-e óta jelentősen romlott. Miután az ukrán elhárítás bejelentette, hogy leleplezett egy magyar kémhálózatot Kárpátalján, Magyarország kiutasított „két, diplomáciai fedésben dolgozó ukrán kémet”. Az egyikük elfogásáról készített videót ráadásul a magyar kormány hivatalos Facebook-oldalán tették közzé. Válaszul Ukrajna is kiutasított két magyar diplomatát.