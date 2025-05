A DK szerint „mennie kell” Bolla Tibornak a BKV éléről

A DK fővárosi frakciójának tagja, Déri Tibor szerint Karácsony Gergelynek újra kell nyitnia a pályázatot a BKV vezérigazgatói posztjára, ez most nemcsak jogi, hanem erkölcsi kérdés is.

Reggel írtuk meg ugyanis, hogy a BKV-t 13 éve vezető Bollát rejtve szoros szálak fűzik a bűnszervezethez, ami éveken keresztül szisztematikusan fosztotta ki a közlekedési vállalatot. Ács Dániel feltárta, hogy a BKV-menedzser családi cégébe a Sys egy rövid időre beszállt tulajdonosként, és betolt 133 millió forintot tagi kölcsönként. A Sys a Nagymesterként emlegetett F. Zsolt cége, aki a vád szerint az egész bűnszervezetet irányította. Kiderült az is, hogy F. Zsolt és Bolla szoros kapcsolatot ápolt, viszonyuk több volt, mint baráti.

Déri Tibor szerint miközben másokat letartóztattak vagy kihallgattak, a BKV vezérigazgatóját – aki 13 éve vezeti a céget – még csak meg sem hallgatták, ez pedig „önmagában is megdöbbentő”.

„A kérdés az, hogy ilyen súlyos árnyék vetülete mellett vállalhat-e még felelősséget egy közpénzből működő, minden budapestit érintő vállalat élén” – írja a politikus, aki szerint a válasz: nem. Szerinte nem tartható az sem, hogy Bolla jelenleg is pályázik a vezérigazgatói posztra, és ő az egyik a kettő közül, akiket a bírálóbizottság meghallgatásra javasolt.

Bollával kapcsolatban már többen is megszólaltak az ellenzék részéről a nap folyamán. Hadház Ákos szerint „ha az ellenzék a legkisebb mértékben is komolyan veszi magát, Bolla helyzete tarthatatlan”, a Tisza Párt pedig azt kéri Karácsonytól, hogy hívja vissza a BKV vezérigazgatóját. Karácsony első körben viszont egy igazoló jelentést kért Bollától, amiben több kérdésre is választ vár, például az F. Zsolttal való kapcsolatának jellegére. A főpolgármester majd a jelentés alapján fog további lépésekről dönteni Bollával kapcsolatban.