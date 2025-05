Jelentős előrelépés történt Amerika és Kína között a kulcsfontosságú kereskedelmi tárgyalásokon

Két napig tárgyalt zárt ajtók mögött Amerika és Kína, majd a svájci tárgyalások végén mindkét fél elégedetten nyilatkozott.

Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter „eredményesnek és konstruktívnak” nevezte a megbeszéléseket, szerinte jelentős előrelépést értek el a kereskedelmi háború enyhítése terén. He Lifeng kínai miniszterelnök-helyettes is azt mondta, a megbeszélések „mélyrehatóak” és „őszinték” voltak, és ez fontos hatással lesz a világgazdaság stabilitására is.

Jamieson Greer nagykövet, az Egyesült Államok kereskedelmi képviselője a megbeszélés után arról beszélt, a megállapodás segíteni fog az USA 1,2 milliárd dolláros kereskedelmi deficitjének csökkentésében.

photo_camera Scott Bessent (balra) és Jamieson Greer Fotó: VALENTIN FLAURAUD/AFP

Szombaton, a tárgyalások első napja után Trump a két ország kapcsolatának „teljes újraindításáról” posztolt. A részletekről hétfőn beszélnek.

A várakozások eltérőek. Frank Lavin, az amerikai kereskedelmi minisztérium nemzetközi kereskedelemért felelős korábbi államtitkára arra számít, hogy a két ország csökkenti a vámokat, bár azok még mindig jóval a megszokott szint felett maradnak. A Hinrich Alapítvány kereskedelempolitikai vezetője, Deborah Elms nem ilyen optimista, szerinte most inkább csak a további tárgyalásokról állapodtak meg.

Ez volt az első találkozó azóta, hogy Donald Trump amerikai elnök januárban 145 százalékos vámot vetett ki a kínai importra, amire válaszul Peking 125 százalékos vámot tett egyes amerikai árukra.

Az amerikai lépés zavart okozott a pénzügyi piacokon, és sokan globális recessziótól tartottak, a pozitív hírekre pedig emelkedéssel reagáltak a tőzsdék.

(BBC)