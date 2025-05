Szennyvízzel szennyezett patakban úszkált a kórokozó-elméletet tagadó Robert F. Kennedy Jr. az unokáival együtt

Amerika legfőbb egészségügyi tisztviselője, az oltásellenes és konteóbarát Robert F. Kennedy Jr. múlt hétvégén a washingtoni Rock Creek szennyvízzel szennyezett vizében merült el, és az unokái is a patakban játszottak. Pedig köztudottan egészségügyi kockázatot jelent már az is, ha valaki belelép a patakba. A patakot kezelő nemzeti park ugyanis szigorúan tiltja is az úszást és a vízzel való érintkezést a patak különösen magas baktériumszintje miatt.

A közösségi médiában megosztott képeken Kennedy látható, amint teljesen víz alá merül, még a fejét is a víz alá meríti, majd az unokáit locsolja a vízzel.

Kennedy, akinek nincs orvosi vagy természettudományos múltja, régóta az oltásellenes nézetek híve. Egy 2021-es könyvében például arról elmélkedett, hogy ő nem hisz a kórokozó-elméletben, vagyis abban az alapvető elképzelésben, hogy a mikroszkopikus kórokozók, amik például a szennyvízben is vannak, betegségeket okoznak.

A városi patak szennyezettségét főként a park alatt húzódó több évszázados városi csatornavezeték okozza. Ezek a vezetékek az idők során megrepedtek és szennyvizet szivárogtatnak. Évente a becslések szerint 40 millió gallon (vagyis 148 millió liter) csapadékvíz és szennyvíz ömlik a patakba. (Ars Technica)