Tompa Andrea: Orbán tihanyi beszéde árulásként fog bevonulni a történelembe

Tompa Andrea író szerint a regnáló magyar hatalom az elmúlt 100 évben már sokszor elárulta Erdélyt és az erdélyi magyarokat.

„A tihanyi beszéd – melyben Magyarország miniszterelnöke a szélsőjobboldali román elnökjelölt mellett állt ki a múlt héten – így fog bevonulni a történelembe.”

Az külön sérelem számára, hogy Orbán a tihanyi apátságban mondta el ezt a beszédet, így mindez a katolikus egyházra és a bencések közösségére is sötét árnyékot vet.

Tompa azt reméli, hogy Orbán attitűdje kijózanítóan hat Romániában a magyarságra. „Most talán végre sokak számára is világossá válik, hogy a szélsőséges politikai hatalmak hogyan fogják egymás kezét, nacionalista céljaik közösek.”

Tompa szerint hallgatásával az RMDSZ is elárulja a romániai magyarokat, de ezt nem tartja meglepőnek. (Kelemen Hunor Orbán szavai miatt tiltakozott.) Az elmúlt pár napban Székelyföldön volt, és a rendszerváltás óta nem tapasztalt ekkora aggodalmat az országban. Tompa szerint a szélsőjobboldali jelölt miatt rengeteg érték és fontos vívmány van veszélyben.

photo_camera Tompa Andrea Fotó: Németh Dániel/444

Az író szerint a magyar-magyar viszony a legmélyebb krízis fázisába lépett. Ez lehet jó is, hiszen követheti a tisztulás is. Hétfőn az RMDSZ volt elnöke is arról beszélt, Orbán óriási hibát követett el a nyilatkozattal, jobb lett volna, ha hallgat.