Az USA feloldja a Szíriával szembeni több évtizedes szankciók mindegyikét

Donald Trump elnök bejelentette, hogy az Egyesült Államok feloldja a régóta fennálló szankciókat Szíriával szemben, és 600 milliárd dollár értékű beruházási ígéretet szerzett Szaúd-Arábiától az Öböl-menti látogatása során.

photo_camera Donald Trump amerikai elnök és Mohamed bin Szalmán szaúdi koronaherceg Rijádban. Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP

A Szíriával kapcsolatos bejelentés meglepetésszerűnek számít. Trump a rijádi beszédében elmondta, hogy Mohamed bin Szalmán, Szaúd-Arábia tényleges vezetője kérésére döntött a szankciók megszüntetése mellett.

„Ó, miket nem teszek a koronahercegért!” – mondta erről Trump.

Az USA 1979-ben nyilvánította Szíriát terrorizmust támogató államnak, 2004-ben szankciókat vezetett be, majd a 2011-es polgárháború után továbbiakat. Aszád Sibani szíriai külügyminiszter az X-en úgy fogalmazott, ez egy „új kezdetet az újjáépítéshez”. A Fehér Ház szerint Trump röviden találkozik is majd Ahmed Huszein as-Sár szíriai elnökkel Szaúd-Arábiában szerdán.

photo_camera Ahmed Huszein as-Sár Fotó: -/AFP

Trump Rijádban a szaúdi vezetéssel aláírt több egyezményt is, amelyek az energia-, védelmi, bányászati és más szektorokat is érintik. A szaúdi koronaherceg szerint az üzletek összértéke 600 milliárd dollár. Szaúd-Arábia az Egyesült Államok egyik legnagyobb fegyvervásárlója. Áprilisban a Reuters arról számolt be, hogy az USA több mint 100 milliárd dolláros fegyvercsomagot készít elő Rijád számára. „Őszintén hiszem, hogy nagyon kedveljük egymást” – mondta Trump a koronaherceggel való találkozón. (Reuters)