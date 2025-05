Gelencsér Ferenc sem indul a 2026-os választáson, azt írta, magát köpné szembe, ha gátolná a változást

„Bár a Momentum küldöttgyűlése csak június elején fog döntést hozni, én a magam részéről már döntöttem. Nem indulok a 2026-os választáson, mert a rendszerváltás az elsődleges cél” – írta a Facebookon Gelencsér Ferenc, a Momentum országgyűlési képviselője.

A párt korábbi elnöke április 5-én lemondott a Momentumon belüli választókerületi felelős pozícióiról is.

„Magamat és az elmúlt közel egy évtizednyi aktivitásomat köpném szembe, ha gátolnám, nem pedig segíteném ezt a változást.

Éppen ezért úgy döntöttem, hogy 2026-ban nem fogok indulni a választáson. Változás kell, és ha úgy tudom segíteni ezt a változást, hogy nem indulok el, akkor így fogom segíteni, mert ennek az országnak változásra van szüksége” – írta Gelencsér, akinek döntése nem mondható váratlannak.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Múlt héten a párt alapítója, Fekete-Győr András Facebook-oldalán javasolta azt, hogy a Momentumnak nem kellene indulnia a 2026-os országgyűlési választáson, helyette egy 500 milliós Rendszerváltó Alapot kellene létrehoznia. Javaslata miatt rendkívüli küldöttgyűlést kezdeményezett.

Fekete-Győr előtt alig néhány nappal Orosz Anna, a Momentum országgyűlés képviselője jelentette be, hogy lemond a mandátumáról, és 2026-ban sem indul semmilyen formában újra. Hajnal Miklós pedig március végén közölte, hogy nem indul újra egyéni mandátumáért a 2026-os parlamenti választáson, hanem helyette a körzetében induló Magyar Pétert támogatja. Hozzájuk csatlakozott később Tóth Endre is, vagyis abból a négy momentumos politikusból, akik egyéniben győztek a 2022-es választáson, már hárman bejelentették, hogy nem fognak elindulni. A negyedik Szabó Szabolcs, aki viszont nem momentumos színekben is nyert már Csepelen.

A párt elnöksége is azt javasolta, hogy ne induljanak a 2026-os választáson, de a végső döntést júniusban hozzák majd meg. A Momentum léte ma már a tét, erről hosszan ebben a cikkünkben írtunk.