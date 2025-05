Hadházy a szélsőjobbos román elnökjelölt támogatása miatt a külügyminisztérium elé viszi a kilencedik tüntetésének résztvevőit

Ott vagyunk a helyszínen, ahonnan folyamatosan frissítjük majd ezt a cikket.

Kedd van, ez pedig egy dolgot biztosan jelent: Hadházy Ákos a Ferenciek terén tüntet a gyülekezési törvény módosítása miatt. Igen, még mindig. A törvény március közepi elfogadása óta a független országgyűlési képviselő (hol a Momentummal közösen, hogy nélkülük) hétről hétre utcára vonult, kezdetben nagyobb, az utóbbi időben érezhetően kisebb érdeklődés mellett, időnként a rendőrség által nehezített körülmények között.

Hadházy tüntetéssorozatának címe: „Nem hagyjuk abba”, és ígérete szerint valóban mindaddig tüntetni fog, amíg 1. a törvénymódosítót vissza nem vonják, 2. legalább rajta kívül egy ember vele tart a demonstrációkon.

Mint írta:

„Tudom, hogy sokan fáradtak, de elmondhatatlanul hálás vagyok azoknak, akik kitartanak, és persze buzdítom a többieket is, hogy ne csüggedjenek! A rendőrség packázása, a bírságok és a propaganda fröcsögése azt jelzi, hogy a hatalmat kifejezetten zavarják és aggasztják a tiltakozások. Minden hatalomra lehet nyomást gyakorolni, csak elszántság kérdése. Kérem, szóljanak az ismerőseiknek, mindenki hozzon magával még néhány embert!”

photo_camera Hadházy Ákos május 13-án a Ferenciek terén. Fotó: Bankó Gábor

A most keddi, kilencedik tüntetés kezdetére pár száz ember gyűlt össze. A program kis csúszással kezdődött, Hadházy Ákos a múlt héten bevezetett stokira állt föl, hogy szóljon az összegyűltekhez. Nagyon megköszönte mindenkinek, aki eljött. „Kevesen vagyunk ahhoz, hogy visszavonják ezt a törvényt, de elegen ahhoz, hogy ne hagyjuk abba.” Azt az infót kapta, hogy ma már négy zebra lesz a tüntetésen (eddig egy volt). A létszámhoz hozzá kell számolni a civil ruhás rendőröket is, mondta. Őket is megtapsolták. De ma is békés és balhémentes tüntetésre készülnek – ígérte a független országgyűlési képviselő.

Annak, hogy nem tízezrek vannak itt, a propaganda örülhet, örülnek is. Ahogy a fintorgók is örülhetnek, hogy kevesebben jöttek ma ki. De nem ajánlja, hogy ők örüljenek, mert így életben marad a törvény, ami egy esetlegesen elcsalt választás utáni tüntetéseket is el fog lehetetleníteni – jelentette ki Hadházy.

De azért se örüljenek, mert leszünk még többen – mondta. Már értek el eredményeket, a hatalmat kizökkentették, a tavaszi nagytakarítás megakadt, nincsenek kitiltott civilek, és betiltott újságok.

photo_camera A Hadházy-féle tüntetés május 13-án a Ferenciek terén. Fotó: Bankó Gábor

„Még egy eredmény van, nem nagy, de a kicsinek is örülni kell: a közbeszédben megjelentek azon a találgatás, hogy el lehet-e csalni egy választást, el lehet e tiltani valakit az indulástól – erről már beszélnek, a hatalomnak pedig emiatt el kell gondolkodnia azon, hogy ezeket meg meri-e csinálni” – mondta. „Nem hagyjuk abba” – skandálták erre a tiltakozók. Közben megjött még egy zebra, őt is megtapsolták. Már a 9. alkalommal gyűltek össze. Minden lehet, lehet legközelebb néma tüntetés, vagy lehetnek meghívott felszólalók, a lényeg, hogy nem hagyják abba. Felidézte, hogy nemrég épp a tüntetés helyén, a Ferenciek kapott el a TEK egy állítólagos kémet, akit aztán simán csak kiraktak az országból, Hadházy ezt „operettakciónak” nevezte. Emiatt is tüntetni kellett volna, ahogy amiatt is, hogy az ukránok viszont tényleg kémeket fogtak – mondta.

photo_camera Hadházy Ákos május 13-án a Ferenciek terén. Fotó: Bankó Gábor

Felidézte a kormányzati kampányt Ukrajna uniós csatlakozása kapcsán, amit kipostáznak a választópolgároknak, a kormány propagandaüzeneteivel. „Ez a leggyalázatosabb akciója a kormánynak, ezt hívják hullarablásnak, amikor Ukrajnát felhasználva akar politikai tőkét kovácsolni magának a kormány.” Szóba került a romániai elnökválasztás is, szerinte az, hogy Orbán támogatja a szélsőjobbos jelöltet, szintén olyan árulás, ami miatt tízezreknek kéne az utcán lenni.

Kitartást és sok sikert kívánt Magyar Péternek, aki gyalog elmegy emiatt Nagyváradra.

Ő nem ígér ilyen nagy gyaloglást, de a Külügyminisztérium elé fognak a tüntetés végén sétálni, ahol állítólag lesz egy flashmob a Simion-balhé miatt. Az MNB-botrányt is szóba hozta, szerinte ez különleges gazság, mert a devizahitelesek végén nyerészkedtek Matolcsyék. Mire ide ért a beszédében, A Ferenciek terén már néhány százan vannak, de kell lezárni semmit. Sok olyan emberrel találkoztunk, akik a kezdetek óta kijönnek a politikus tüntetéseire. Hadházy megköszöni még egyszer nekik, és mindjárt indulnak a külügyhöz. De előbb még megemlíti a „szerbiai kavarást”, ami miatt megint sípolnak és fújolnak az emberek.

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

Előzmények

Május elsején, a Kossuth téren Hadházy azt mondta: a következő demonstrációkon már nem a beszédeken lesz a hangsúly (mit lehet még elmondani, ami korában nem hangzott el?), a lényeg a békés kiállás a technofasizmus ellen.

Legutóbb kicsit azért vonultak, a budai oldal érintésével vonultak át a demonstrálók az MTA épülete elé. Hadházyt ettől függetlenül akkor is megtalálta a rendőrség, mint utóbb kiderült: a „jogellenes gyűlés szervezőjével szemben a rendőrök gyülekezési joggal visszaélés miatt tettek szabálysértési feljelentést. ”

A független országgyűlési képviselő a 444-nek hangsúlyozta: ez a feljelentés csupán rá vonatkozik, a tüntetésen résztvevők ellen hasonló eljárást a rendőrség nem indíthat. Emellett álláspontja szerint azzal, hogy egy bejelentett, de lezárt demonstráció után (ez volt a Ferenciek terén tartott megmozdulás) átsétáltak egy másik helyszínre, nem követtek el semmilyen szabálysértést. Hozzátette azt is: a hidakon tüntetők megbírságolása szerinte szintén szabályellenes, ugyanis a rendőrség őket rendre a KRESZ-re hivatkozva bünteti, miközben a gyülekezési jog felülírja a KRESZ szabályait.