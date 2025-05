Magyar Péter feljelenti Orbán Viktort

„A mai bejelentése után természetesen feljelentem Orbán Viktort” – reagált Magyar Péter a Klubrádiónak Orbán Viktor miniszterelnök szavaira, aki szerint „az ukránok” a Tisza részvételével indítottak titkosszolgálati akciót a kormány véleménynyilvánító szavazása ellen. A Tisza párt elnöke szerint a rémhírterjesztés és az állam elleni bűncselekmény feljelentésének elmulasztása is megállhatja a helyét.

„Ez egy újabb mélypont Orbán Viktor egyébként is dicstelen politikai karrierjében” – tette hozzá Magyar.

Nem sokkal a Klubrádiós szereplés után egy közleményt is kiadott Magyar. Ebben azt írja: „Ha egy szó is igaz lenne a miniszterelnök mai zagyvaságaiból, akkor nem Facebook videót kellett volna készítenie, hanem azonnal feljelentést kellett volna tennie.”

Orbán kedden egy sötét zenei aláfestéssel kísért videóban számolt be a Védelmi Tanács ülése után arról, hogy ott miről beszéltek az ország bel- és külbiztonságáért felelős minisztereivel. Ebben a videóban a miniszterelnök az eddigieknél is sokkal messzebbre merészkedik az Ukrajnával és a Tisza Párttal kapcsolatos állításaival. Orbán így fogalmazott: „A Védelmi Tanács mai ülésén az is kiderült, hogy az ukránok az akció végrehajtása érdekében felélesztették magyarországi kapcsolataikat is, és egy magyar párt segítségével támadást indítottak a Magyar Honvédség ellen. Ezzel egy magyar ellenzéki párt tevékeny szerepet vállalt egy ukrán titkosszolgálati akcióban. Erre emberemlékezet óta nem volt példa.”

photo_camera Részlet Orbán videójából.

Múlt pénteken, miután az ukrán elhárítás bejelentette, hogy leleplezett egy magyar kémhálózatot Kárpátalján, Magyarország kiutasított „két, diplomáciai fedésben dolgozó ukrán kémet”. Válaszul Ukrajna is kiutasított két magyar diplomatát. Aztán elfogtak egy harmadik ukránt is Budapesten, akinek az elfogásáról készített videót ráadásul a magyar kormány hivatalos Facebook-oldalán tették közzé.

A kormánypártok az események óta megpróbálnak olyan narratívát követni, ami szerint a Tisza Párt összejátszik az ukrán vezetéssel, de erre – néhány képen kívül, ami a mostanra tiszás Ruszin-Szendi Romolusz korábbi vezérkari őrnagyot ábrázolja ukrán katonai vezetőkkel, akikkel hivatalból találkozott – nincs kézzelfogható bizonyíték. Az mindenképpen eszkalációnak tekinthető, hogy ebbe a vádaskodásba immár maga a miniszterelnök is beszállt, látszólag a teljes magyar biztonsági apparátussal a háta mögött.