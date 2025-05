Matolcsy visszatámad, oroszlánként beszél magáról, és érthetetlennek nevezi az ÁSZ-vizsgálatot

Váratlan kommunikációs művelet Matolcsyéktól: videócsatornát és sorozatot indított a Youtube-on Matolcsy György egykori jegybank-elnök, de a friss első videóban – amellett, hogy az MNB elmúlt öt évének pénzügypolitikáját dicséri – lényegében semmit nem mond érdemben az ÁSZ-vizsgálatban megfogalmazott vádakról, az ügyben folyó nyomozásról, és a gyanú szerint családi alapon kijátszott vagyonokról.

Azt ugyanakkor az idősebb Matolcsy jelezte, hogy

az ÁSZ jelentéseit teljesen megalapozatlannak tartja, 80%-át teljes mértékben hamisnak, 20%-át pedig igaztalannak.

Matolcsy az első videó nagy részében az MNB 2020 utáni tevékenységét dicséri: azt állítja, hogy sokan próbálták helytelen pénzügypolitikára rábírni az MNB-t, de ők ellenálltak, és 2022 októberében is leszerelték a legkomolyabb forint elleni támadást. Szerinte enélkül 2022 után 30–40 százalékos infláció is jöhetett volna, de az MNB kamatemelésének hála Magyarország megőrizte a gazdaság működőképességét.

Az MNB azzal fékezte meg a kialakulóban lévő árfolyamválságot, hogy az irányadó kamatot 18 százalékra emelte, különben 500 forintnál is többre emelkedhetett volna az euró árfolyam. Ez esetben az infláció két számjegyű lehetett volna 2030-ig

– mondta a volt jegybankelnök. Szerinte a 2020 és 2025 közötti időszak tele volt támadásokkal, amiket az MNB védett ki. „Nagyon sokaknak nem tetszett, hogy a Nemzeti Bank megvédi az országot” – teszi hozzá, de konkrétumokat nem mond.

A videó lebilincselő narratív stratégiája, hogy Matolcsy, akinek a működése alatt a jegybanki alapítványok a gyanúsítás szerint 500 milliónyi vagyont tüntettek el úgy, hogy a vagyon jelentős része a jegybankelnök fia, Matolcsy Ádám baráti körénél kötött ki, illetve tűnt el az ő kezeik között, visszatérően nagybetűs Oroszlánként hivatkozik magára.

„Amíg egy Oroszlán nem tanul meg írni, addig minden történet a vadász dicsőségéről és dicséretéről szól”

– idéz dakota helyett egy állítólagos afrikai közmondást Matolcsy György, büszkén jelezve, hogy az Oroszlán – vagyis ő maga – azonban tud írni és beszélni is, és kiáll az igazáért.

Miközben az Állami Számvevőszék vizsgálatának eredményét Matolcsy határozottan elutasítja, tartalmilag csak egy megállapítást vitatott: azt, hogy Windisch László ÁSZ-elnök azt állítja, hogy ő (mármint Matolcsy) bevallotta, hogy a jegybanki alapítványok bajban vannak. (Windisch László a 444-nek adott interjújában is beszélt arról, hogy a probléma létét Matolcsy is elismerte, amikor tájékoztatta az ÁSZ elnökét egy belső vizsgálatról, ami azt állapította meg, hogy a fizetésképtelenség veszélye is fennáll az alapítványnál.)

Ez nem igaz, az alapítványok nem voltak bajban, a vagyon pedig nemhogy megvan, hanem jóval több, mint az alapítói vagyon – mondta Matolcsy.

„Márpedig Windisch László ÁSZ-elnök most már többedszer ezt állítja. Kíváncsi lennék, hogy mire alapozza? Mert ezt az állítás, mint cseppben a tenger, az egész működésére érvényes”

– jegyzi meg Matolcsy György, azt is hangsúlyozva, hogy az ÁSZ tevékenysége révén „szokatlanul hosszú vizsgálatot folytatott az állam egyik intézménye a másik intézményénél”.

„Megalapozatlan, hamis, nem helytálló állításokat tesz. Hamis, igazságtalan, igaztalan, és szinte érthetetlen az egész folyamat. De hát ennek mindjárt, remélem, vége lesz, mindjárt kiderül az igazság”

– hangzik el a videóban.

Matolcsy Györgynek március 1-én járt le a megbízatása a jegybank élén, azóta pedig a hozzá köthető kör zuhanórepülésbe került. Az Állami Számvevőszék feljelentésekkel zárta le az MNB-alapítványok gazdálkodásának átvilágítását, hűtlen kezelés miatt zajlik a nyomozás. Az MNB alá kitolt sok száz milliárd forintnyi közpénz nagy része az elmúlt években eltűnt, miközben a kis Matolcsy baráti köre óriási megrendeléseket kapott.