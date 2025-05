Ebben az öt témában nem tűri a Fidesz, hogy vitázz vele

B/1), D, L/1, Q/1, R/4. A furának tűnő kódsor mögött az alaptörvény öt részlete rejlik, az az öt, amelyet a most benyújtott új, nagytakarítási törvénytervezet szerint tilos külföldi támogatást is elfogadó szervezetnek sértenie, negatív színben feltüntetnie, vagy az azok elleni fellépést támogatnia, még demokratikus vita keretében is.

A tervezet indokolásában nem térnek ki rá, hogy miért pont ezt az öt dolgot akarja nagyon védeni a Fidesz, csak ismételten felsorolják ezeket kicsit köznapibb megfogalmazásban. Lássuk hát a NER öt érzékeny pontját!

1.

Magyarország független, demokratikus jogállam.

Adja magát, nyilván lehet ironizálni azon, hogy ki az, aki a demokratikus jogállamot éppen meg akarja szüntetni, de aligha a „Soros-szervezetek”, vagy a független média ügyködik ezen nagy erőkkel. Mindenesetre ha kétségbe vonod, bajba kerülsz.

2.

Magyarország az egységes magyar nemzet összetartozását szem előtt tartva felelősséget visel a határain kívül élő magyarok sorsáért, elősegíti közösségeik fennmaradását és fejlődését, támogatja magyarságuk megőrzésére irányuló törekvéseiket, egyéni és közösségi jogaik érvényesítését, közösségi önkormányzataik létrehozását, a szülőföldön való boldogulásukat, valamint előmozdítja együttműködésüket egymással és Magyarországgal.

Ezzel a passzussal lényegében azokat a hangokat nyomná el a kormány, amelyek bírálják a magyar állam valamely, határon túliakra vonatkozó intézkedését. Előre lehetetlen megmondani, hogy ebben mi lesz majd a joggyakorlat, de simán rá lehet húzni például, hogy ha a kormány még több jogot akar a határon túliaknak a magyarországi választásokba való beleszólásra, mondjuk egyéni választókerületeket akar határon túl kialakítani, akkor azt tilos bírálni, különben lesújt a törvény az adott szervezetre vagy újságra.

A román helyzettel pedig most különösen aktuális a téma - mit szabad mondani George Simionról? És arról, hogy Orbán mit mond Simionról? Mi az, amire ráhúzza a kormány, hogy egy cikk, egy vélemény rossz a határon túliaknak?

3.

Magyarország védi a házasság intézményét mint egy férfi és egy nő között, önkéntes elhatározás alapján létrejött életközösséget, valamint a családot mint a nemzet fennmaradásának alapját. A családi kapcsolat alapja a házasság, illetve a szülő-gyermek viszony. Az ember férfi vagy nő. Az anya nő, az apa férfi.

Ez a Fidesz egyik kedvenc mániája, az identitáspolitika egyik alapja, az anti-woke harc fő bástyája. Ezt könnyű értelmezni, ha valaki szerint nem csak két nem van, hanem vannak mondjuk interszex emberek, ahogy azt a tudomány állítja, vagy azt mondja, hogy gyerek nélkül is lehet élni, élettársakként is lehet szeretni egymást, akkor coki. És mi van akkor, ha egy sajtótermék közöl egy történetet arról, hogy valaki a válása után boldogabb, mint a bántalmazó házastársa mellett volt? Vagy arról, hogy két azonos nemű ember szépen nevel egy gyereket? Mehet vissza a balettbe ugrálni?

4.

Magyarország a béke és a biztonság megteremtése és megőrzése, valamint az emberiség fenntartható fejlődése érdekében együttműködésre törekszik a világ valamennyi népével és országával.

Itt is könnyű a Fidesz fejével gondolkodni: aki mást mond az orosz invázióról, mint a Fidesz, az háborúpárti, azaz bűnös. Aki szerint nem szabad engedni az agresszornak, mert csak még éhesebb lesz, aki szerint az európai értékközösséghez hozzátartozik, hogy az orosz nyomulás elleni harcban segíteni kell a megtámadottat, a saját országukat, és ezzel az európai keleti határt is védő ukránokat, az bűnös. De rá lehet húzni azt is, hogy ha valaki nem akar kínai akkugyárakat, túlárazott Budapest-Belgrád vasutat, akkor azzal nem működik együtt Kínával, így definíció szerint a világ valamennyi népével és országával. Vagy ha megírjuk, hogy orosz hekkerek hekkelik a külügyet, akkor azzal feszültséget keltünk a két ország között? Nem törekszünk együttműködésre? Igazából nem is kell szűkíteni: ha bármely NER-baráti országról rosszat mond valaki, már bele is esett a törvény hatályába.

5.

Magyarország alkotmányos önazonosságának és keresztény kultúrájának védelme az állam minden szervének kötelessége. Az alkotmányos önazonosság védelme érdekében sarkalatos törvénnyel létrehozott, független szerv működik.

Bontsuk ketté. Az alkotmányos önazonosság tulajdonképpen azt jelenti Fidesz-nyelven, hogy senki, de főleg az EU ne pofázzon bele Magyarország működésébe. Éppen Sulyok Tamás magyarázta még alkotmánybírósági elnökként, hogy „az Európai Unió közös hatáskörein túlterjeszkedő uniós jogi aktusokkal kapcsolatban az Alkotmánybíróság a két fő korlátot állapított meg. A közös hatáskörgyakorlás egyrészt nem sértheti Magyarország szuverenitását, másrészt nem járhat az alkotmányos önazonosság sérelmével”. Egy korabeli Magyar Idők-cikkben is ezt magyarázta el L. Simon László.

A keresztény kultúra védelme pedig jó kis gumiszabály. Épp nemrég volt egy fórum, amelyen Orbán a migrációellenességet és a „békepártiságot” is a kereszténységből vezette le, de keresztény alapokon szokta támadni a genderpolitikát, védeni a reprodukciós jogok (abortusz, esemény utáni tabletta elérhetősége) szigorát, a házasság intézményét.

Vagyis ha egy szervezet / sajtótermék kifejti azt az álláspontját, olyan írást közöl, amellett érvel, hogy mondjuk Magyarországnak be kéne tartania az EU-s szabályokat, esetleg a NER ellenében szólal fel a fenti témákban, akkor már megy is a levesbe.

Ne vitázz, ne érvelj!

Egészen dermesztő, hogy a kormány már magát a közéleti vitát sem akarja látni ezekben a témákban, és ezt törvénybe is írná azzal, hogy a fenti témákban

a közélet befolyásolására irányuló tevékenység

a demokratikus vita, valamint az állami és társadalmi döntéshozatali folyamatok befolyásolására irányuló tevékenység,

a választói akarat befolyásolására irányuló tevékenység, illetve az olyan tevékenység, amely befolyást gyakorolhat a választások kimenetelére.

Ez a fenti két pont konkrétan a hagyományos értelemben vett (azaz nem párt-) politizálás, demokratikus közéletben való részvétel, a vélemény kifejtése.

És akkor lássunk pár olyan passzusát az Alaptörvénynek, amelyeket nem óv ennyire Halász János, amelyek nem annyira fontosak a Fidesznek, hogy bekerüljön a felsorolásba mint támadhatatlan dolog.