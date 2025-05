Így castingol Sulyok Tamás

Ki legyen a következő?! címmel tett közzé Facebook-oldalán egy nevetséges videót Sulyok Tamás - a köztársasági elnök - kommunikációs stábja, amiben az új legfőbb ügyész keresését egy castinghoz hasonlítják. Íme a mozgóképes alkotás:

Az eddig legfőbb ügyész, Polt Péter szerdán felvitte a lemondását a Sándor-palotába, belőle minden bizonnyal alkotmánybíró lesz. Utódját a köztársasági elnök javaslatára az Országgyűlés választja majd meg majd kilenc évre, ezért egyeztetett Sulyok a jogász szakma vezetőivel, név szerint:

Havasi Dezsővel, a Magyar Ügyvédi Kamara elnökével,

Varga Zs. Andrással, a Kúria elnökével,

Pecsenye Csabával, az Országos Bírói Tanács elnökével,

és Senyei György Barnával, az Országos Bírói Hivatal elnökével.

Ha a találkozókat elválasztó csapó-animáció nem lenne elég, akkor ott a zene is, Nina Simone Sinnerman című száma, vagyis annak ez a feldolgozása. Csak két sor az eredeti szövegből: „Oh, sinnerman, where you gonna run to? (Ó, bűnös ember, hová fogsz futni?) / Sinnerman where you gonna run to? (Bűnös ember, hová fogsz futni?)”