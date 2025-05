„Mi már államot alapítottunk a Kárpátalján, amikor Dzsingisz kán még meg sem született”

„Ruszin-Szendi Romoluszt mikor állítják végre hadbíróság elé?”

„Kapcsolja már ki azt a telefont, engem nem zavar, önök miatt.”

Elengedte a "deep state" a Momentum kezét.

„Picit több diktatúrára" volna igény.

Elképesztő lakossági fórum Semjén Zsolttal Kőszegen, a végén még az atomot is ledobta.

„Hát az ukrán föld amerikai multinacionális cégek tulajdonában van! Kínaiak meg hollandok tulajdonában. Ha csatlakoznak az Európai Unióhoz, szegény ukrán gazda kiszolgáltatott zsellér lesz.” Semjén Zsolt itt sokatmondó hatásszünetet tart, úgy tesz, mintha nem tudná eldönteni, ki merje-e mondani, amit mondani fog. Somolyog egy kicsit még, aztán csak kimondja. „Nem használom a gyapotszedő néger kifejezést, el is határolódom tőle, de hát…” – dünnyögi nevetve.

Magyarország keleti szomszédjának nincstelen, emberi mivoltától megfosztott rabszolgához való hasonlítása derültséget szabadít fel a kőszegi Jurisics vár rendezvénytermében összegyűlt közönségből. Rájuk fért már egy könnyed pillanat, sok feszültség gyülemlett fel a vár melléképületének vastag fehér falai között az elmúlt másfél órában. A magyar miniszterelnök helyettese ugyanis egészen eddig nem engedett a szorításból, sőt, mondatról mondatra csak emelte a tétet. Épp a gyapotszedő négerezés előtt jutott el odáig, hogy Ukrajna tulajdonképpen katonai diktatúra, aminek „nincs megválasztott elnöke”. És ez még nem a legsúlyosabb állítás volt Semjén Zsolt kőszegi fórumán.

A NER nyertese

A kormány tagjai az elmúlt hetekben az Ukrajna uniós csatlakozásáról szóló nemzeti konzultációt, amit ők véleménynyilvánító népszavazásnak neveznek, népszerűsítik szerte az országban. A helyszíneken ott szokott ülni mellettük a térség országgyűlési képviselője és az adott település polgármestere, de ők általában alig kapnak szót, a főszerep a kormánytagé. A zárt körű fórumokra SMS-ben toboroznak közönséget, és rendszerint nem is rögzítik az elhangzottakat. (Ez alól kivétel Lázár János országjárása.)

Semjén Zsolt remek hangulatban érkezett a kőszegi fórumra kedd délután, de a miniszterelnök-helyettesről általában is elmondható, hogy derűs ember benyomását kelti. Semjén otthon érzi magát ebben az országban, különösen az övéi között. Minden oka megvan rá. 22 éve vezeti a Fidesszel egylényegűsödött KDNP-t, 15 éve miniszterelnök-helyettes, mindenféle érdemi feladat nélkül reprezentál, ahol kell.

photo_camera Fotó: Kristóf Balázs/444

Nem tartozik a magyar államot irányító, Orbán Viktor körüli szűk körbe, nem is tartozott soha, lényegében szabadon jön-megy, néha kell kicsit kampányolnia, de a munka oroszlánrészét nála veszélyesebb figurák amúgy is megcsinálják, úgyhogy megszakadnia nem kell azért, hogy fennmaradjon a rendszer, ami a legvadabb álmait is valóra váltotta. Semjén a NER egyik nagy nyertese, kapott hatalmat, megbecsülést és vadászati világkiállítást, cserébe következetesen képviseli, amit kérnek tőle.

A kőszegi fórumon azt mondta, ezúttal „arra kérték” (ezt sokszor mondta, de az nem derült ki, pontosan kik), hogy beszéljen röviden az utóbbi hónapok kormányzati eredményeiről, majd az ukrán EU-csatlakozásról. Az első blokkra Semjén nem szánt sok időt, úgyhogy mi sem ismertetjük hosszan az elhangzottakat, röviden ezeket a témákat érintette:

A készpénzhasználat alkotmányba írását. Minden településen lesz ATM.

A kocsma-, és templomfelújítási támogatást.

A családtámogatási programokat, az anyák SZJA-visszatérítését.

A nyugdíjasok ÁFA-visszatérítését.

Az árrésstoppot. (Itt elhangzott, hogy „az infláció letörését sikeresen végrehajtottuk”.)

A Pride betiltását.

A drogtörvény szigorítását.

Szóba hozta a USAID-pénzeket is, ezen a szervezeten keresztül támogatott az Egyesült Államok különböző célokat szerte a világban, egészen addig, amíg a Trump-kormányzat le nem állította a kifizetések túlnyomó többségét. Semjén szerint nyilvánvaló, hogy a USAID mögött a CIA áll, és a kémszervezet a támogatásokon keresztül avatkozott be más országok belpolitikájába. Aki ebben részt vett, az nyilvánvalóan hazaáruló, és bár ő nem tudja pontosan, de el tudja képzelni, hogy bírók („ne adj Isten!”), újságírók és politikusok is érintettek lehetnek. Nem úgy tűnt, mintha a még aznap este benyújtott nagytakarítási törvényre célozgatott volna, de úgy képzelem, Semjén az utolsók között értesül az ilyen húzásokról.

Mintha el is hinné a sok hülyeséget

A második, ukrajnás blokk volt az igazán izgalmas. Itt Semjénnek ugye alapvetően az lett volna a feladata, hogy elmagyarázza, miért ellenzi a kormány, hogy Ukrajna csatlakozzon az Európai Unióhoz. Ezt talán túl is teljesítette, bár a mondandóját nehéz lenne összefoglalni, nem igazán volt íve, nem következett egyik állítás a másikból, inkább hasonlított azokra a beszélgetésekre, amilyeneket a Mi Hazánk szokott szervezni a témában, ahol mindenféle, magukat történésznek kiadó félkegyelmű sarlatánok magyaráznak a világösszeesküvésről.

Ezzel együtt nem lehet elvenni Semjéntől, hogy tud meggyőzően és folyamatosan beszélni, nem akad el a saját ellentmondásaiban, sőt, néha az az ember érzése, hogy maga is elhiszi ezt a sok hülyeséget, ami kétségkívül a két eshetőség közül az ijesztőbb magyarázat. Ha nem hiszi el, akkor hazudik, hogy megtartsa a hatalmát. Ezt semmiképpen nem nevezném jó vagy jobb verziónak, de ellenkező esetben Magyarország miniszterelnök-helyettese abban a tudatban él, hogy a Majdan téri forradalmat a CIA szervezte, a magyar ellenzéket pedig a “deep state” irányítja.

photo_camera Fotó: Kristóf Balázs/444

Semjén szerint nemzeti érdek, hogy a Nyugat és benne Magyarország és az Orosz Birodalom („hívják akárhogy”) között legyen egy ütközőállam, jelen esetben Ukrajna. Erről már korábban a miniszterelnök is beszélt. Ő biztosan nem vádolható ukránellenességgel, hiszen maga járta ki, hogy a magyar országgyűlés népirtásként ismerje el a nagy ukrán éhínséget, a holodomort. A probléma szerinte az, hogy Ukrajnát nem érdem alapján, hanem politikai érdekből akarják felvenni az Európai Unióba. Semjén Zsolt olvasatában Magyarországot mindenféle politikai megfontolástól mentesen vették fel anno az EU-ba. Szerbiát különben is rég fel kellett volna venni, hát hogy van ez?

Lenin, Sztálin és Hruscsov csinálta Ukrajnát