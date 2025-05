MÚOSZ: A független sajtó túlélése a tét

„Totális támadás indult a független magyar sajtó ellen a Parlamentnek május 13-án, éjfél előtt pár perccel benyújtott törvénytervezet alapján, mely a külföldi támogatások megtiltásával kívánja ellehetetleníteni a független sajtót és sok civil szervezetet” – írta szerdai állásfoglalásában a Magyar Újságírók Országos Szövetsége (MÚOSZ) a szuverenitásvédelmi törvényjavaslatról.

Az ünnepek után úgy tűnt, hogy a Fideszben szőnyeg alá söpörték a húsvéti nagytakarítást, amit a miniszterelnök még tél végén megrendelt. Aztán végül május 13-án 23:38-kor a fideszes Halász János A közélet átláthatóságáról címmel benyújtotta a törvénycsomagját, ami alapján a Szuverenitásvédelmi Hivatal jegyzéket készíthet a kormánynak azokról a szervezetekről, amik szerinte veszélyeztetik Magyarország szuverenitását, és ezeket a szervezeteket pénzügyi bírságokkal és akár tiltással is szankcionálhatják.

A MÚOSZ a törvény tartalmának ismertetése után azt írta, mivel minden információ befolyásolhatja a döntéshozatalt, a kellően rugalmas javaslat alkalmas arra, hogy bárkit kipécézzen a hatalom, listázza, büntesse, ellehetetlenítse. „Bár évente több száz milliárd forintnyi állami pénz megy el kommunikációra – közvetlen vagy közvetett formában –, ebből a független sajtónak kevés jut. Ilyen helyzetben a külföldi, nyilvános pályázatokon elnyert pénz a menekülőutat jelentette. De segítséget jelenthet az a pár ezer forintos adomány is, amely határon túl élő honfitársainktól érkezik. Ez is külföldi pénz. Ezt kívánja most letiltani a hatalom. Teszi ezt akkor, amikor a magyar kormány azt követeli az Európai Uniótól, hogy a neki járó támogatást folyósítsa”.

A Magyar Újságírók Országos Szövetségét mélységesen felháborítja a független sajtót létében veszélyeztető törvénytervezet, ezért arra kérik a kormánypárti és ellenzéki képviselőket, hogy „ne legyenek cinkostársai” a szabad sajtó elleni támadásnak. Arra kérték a köztársasági elnököt, ne írja alá a törvényt, ha a Parlament azt elfogadná.

„És végül arra kérünk minden magyar állampolgárt, tiltakozzon a demokráciát alapjaiban veszélyeztető jogszabály ellen, és ha teheti, anyagilag is támogassa a szabad sajtót. Most a túlélés a tét”.

Azzal zárták: „És nem mellesleg e törvénytervezet elfogadásával hiteltelenné válik az Alaptörvény ama passzusa, mely kimondja: »Magyarország elismeri és védi a sajtó szabadságát és sokszínűségét, biztosítja a demokratikus közvélemény kialakulásához szükséges szabad tájékoztatás feltételeit.« Ennek az ellenkezője történik most. Ha hagyjuk.”

Ahogy azt írtuk, a javaslat alapján gyakorlatilag azonnal kinyírható a független sajtó. A nyilvánosság putyini szintű, de inkább azon is túllépő korlátozása EU-s kilépési szándékként is értelmezhető.