Nagytakarítási törvény: szerkesztőségeink közös kiállása a sajtószabadság mellett

B/1), D, L/1, Q/1, R/4. A furának tűnő kódsor mögött az alaptörvény öt részlete rejlik, az az öt, amelyet a most benyújtott új, nagytakarítási törvénytervezet szerint tilos külföldi támogatást is elfogadó szervezetnek sértenie, negatív színben feltüntetnie, vagy az azok elleni fellépést támogatnia, még demokratikus vita keretében is.

A tervezet indokolásában nem térnek ki rá, hogy miért pont ezt az öt dolgot akarja nagyon védeni a Fidesz, csak ismételten felsorolják ezeket kicsit köznapibb megfogalmazásban. Lássuk hát a NER öt érzékeny pontját.

