Egy keszthelyi fideszes képviselő is megosztotta a Dobrev Kláráról írt fajelméleti alapú náci-antiszemita posztot, azt mondta, olvasta előtte

Nemcsak az egri fideszes képviselő, Rák Sándorné volt ciszterci gimnáziumi tanár, hanem a keszthelyi fideszes képviselő, Nemes Klára is továbbosztotta a Facebookján azt a posztot, amely deklaráltan a náci fajelmélet alapján álló, antiszemita írásban támadja a nagyapján, Apró Antalon keresztül Dobrev Klárát. Rák Sándornéhoz hasonlóan Nemes sem fűzött külön szöveges kommentárt a bejegyzéshez, amit a bő 17 ezer tagú Köszönet a Fidesz-KDNP kormánynak 2025-ben is! csoport posztjából osztott meg.

Nemes Klára, amikor felhívtam, először nem értette, melyik posztról beszélek, és Rák Sándorné esetéről sem hallott. Előbbi nem meglepő: a keszthelyi képviselőnő igen aktív használója a Facebooknak, csak a mai posztjai és újraosztásai végére több mint húsz pagedownnal jutottam le. Amikor mondtam, hogy melyik csoportból osztotta meg, majd felolvastam a bejegyzés szövegét, már az Apró-Klein Antalnál hümmögött, majd a „magyarellenes rasszista tömeggyilkosnál” közbeszólt, hogy igen, tudja, miről van szó. Kérdeztem, hogy ha már így felismerte a szöveget, akkor ezek szerint olvasta is, amire igennel válaszolt. Amikor azt kérdeztem, hogy és egyet is értett-e vele, akkor kinyomott. Ezután sms-ben is megkérdeztem tőle ezt, de arra a cikk megjelenéséig nem érkezett válasz.

A bejegyzés, mint megírtuk, Apró Antal kommunista politikus, egykori miniszterelnök-helyettes és országgyűlési elnök vélelmezett zsidó származását helyezi fókuszba, olyan klasszikus náci fajelméleti tézist fejtegetve, miszerint a zsidók genetikailag kódolva vannak a magyarellenességre és a gyilkolásra. A posztban semmi más vád nem hangzik el Dobrev Klárával szemben, mint az, hogy az egyik nagyapja állítólag zsidó volt, ám ez a szöveg szerint önmagában elegendő ahhoz, hogy a politikust „judeo-bolsevik, genetikailag prediszponált magyarellenes, rasszista tömeggyilkossá" tegye.

Az eset kirobbanása után Rák Sándorné sajátos stílusban kért bocsánatot: egy nem kommentelhető Facebook-posztban azt írta, hogy megosztás előtt nem olvasta el figyelmesen a bejegyzést, azzal nem ért egyet, és elnézést kér mindenkitől, akit megbántott vagy megsértett. Dobrev Klárától név szerint nem. A gyalázkodó posztot ezzel egyidejűleg el is tüntette a faláról. Ráknét, aki addig az egri önkormányzat kulturális bizottságának elnöke volt, erről a posztjáról leváltották a Fidesz frakcióülésén, emellett arra kérték, hogy „képviselői mandátumáról saját belátása szerint döntsön”. Rákné azóta nem posztolt.

Nemes Klára oldalán továbbra is elérhető a gyalázkodó bejegyzés, erre a DK közleménye hívta fel a figyelmet. A képviselőnő, aki a Fidesz egyetlen egyéni mandátumát nyerte el a tavalyi önkormányzati választáson a városban – a 12 tagú testületben vele együtt mindössze 4 kormánypárti képviselő ül – karakán módon a hívásom után is kitartott: a cikk megjelenéséig nem törölte a megosztást.