Gulyás Gergely eljutott odáig, hogy ha Ukrajnában béke lesz, az is veszélyes

Gulyás Gergely miniszter csütörtökön egy konferenciáján fokozta tovább a fokozhatatlant. Az MTI tudósítása szerint kijelentette, hogy

ha a béke időszakában Európa Ukrajna uniós csatlakozását tűzi ki célul, akkor az többe fog kerülni, mint a háború, és a háború lezárása után Ukrajna uniós csatlakozása jelentheti a legnagyobb veszélyt Európa számára.

photo_camera Előadás a WHC Csoport és az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány konferenciáján Fotó: Lakatos Péter/MTI/MTVA

A Miniszterelnökséget vezető miniszter üdvözölte, hogy „Európa is egyre inkább a béke szükségességéről beszél”, hiszen a magyar gazdaság növekedéséhez a legjobb esélyeket a béke teremtheti meg. Ez eddig a szokásos szöveg, de most ezt is tovább feszítette Gulyás, amikor gyakorlatilag arra jutott, hogy ez az Ukrajna akármit csinál, nekünk csak kárt okoz, méghozzá mindennél nagyobb kárt.

„A legrosszabb lehetőség ma az, ha rossz béke lesz, vagy nem is lesz, ha pedig igen, és Brüsszel továbbra is célnak tekinti az ukrán EU-integrációt, az a háborúnál is nagyobb terhet jelenthet a közösség számára” - hangsúlyozta.

Az ukrajnai háború - tette hozzá - Magyarországnak a biztonsági kihívások mellett főképp gazdasági nehézségeket hozott. Hogy ezt a háborút ki indította és ki akadályozza a befejezését, az nem került szóba az MTI tudósítása szerint.