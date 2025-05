„Nyugaton ma már senki nem szabad”

Az Egyesült Államok nagyon hasonlít a Szovjetunióhoz és a Kommunista Csehországhoz, mert a hatalomhoz képest másképp gondolkodókat ugyanúgy elnyomják. A kritikusok már csak suttogva mernek egymás között beszélni, nehogy megbüntesse őket az uralkodó politikai áramlatokat kiszolgáló nagy cégek és médiavállatok koalíciója. Erről szól a Hazugság nélkül élni című könyv, és az abból készült dokusorozat, aminek múlt héten volt az európai bemutatója. Ami az egészet érdekessé tette, az a helyszín és a szerző. A kormány külpolitikai háttérintézményeként működő Danube Institute-ban mutatták be a Trump-támogató Rod Dreher műve alapján készült filmet.

Rod Dreher amerikai író, újságíró 2022-ben költözött Magyarországra, azóta a Danube Institute Network Projectjének vezetője, az MCC vendégoktatója is volt. Dreher fontos szerepet játszott abban, hogy az Orbán-kormány felkerült a Tump-világ térképére. Nemcsak Heritage Foundationnel való kapcsolat kiépítésében volt szerepe (ebben az amerikai műhelyben készült Trump nem hivatalos kormányprogramja, a Projekt 2025), de saját állítása szerint neki köszönhető az is, hogy Tucker Carlson – akkor még az egyik legnépszerűbb konzervatív tévés Amerikában – Budapestre látogatott. Carlson első Orbán-interjúja és a kormányzását magasztaló filmje nagyot dobott a magyar miniszterelnök amerikai ismertségén. Dreher jó barátja JD Vance amerikai alelnöknek is: még 2016-ban készített egy interjút az akkor még nem is politikus Vance-szel, ami aztán országosan ismertté tette a mostani alelnököt, sőt Vance maga is azt mondta, hogy Drehernek nagy szerepe volt abban, hogy alelnökségig jutott (erről a kapcsolatról legutóbb a Mandinenernek beszélt részletesen Dreher). Dreher egyébként 2022-ben havi bruttó 5666 dolláros (2 millió forintos) fizetésért dolgozott, míg a frissebb szerződésen 8750 dolláros (3,2 millió forintos) havi fizetés szerepel, legújabb könyveinek megjelenését is támogatja az intézet.

photo_camera Rod Dreher és Orbán Balázs a Danube Institute-ban, 2025. május 8-án. Fotó: Orbán Balázs / Facebook