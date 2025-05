25 évre ítélték Salman Rushdie támadóját

A Salman Rushdie meggyilkolásának kísérletéért elítélt férfit 25 év börtönre ítélték a híres író elleni késes támadásért. A brit-amerikai író a 2022 augusztusában elkövetett támadásban fél szemére megvakult. A 27 éves Hadi Matart testi sértés miatt is bűnösnek találták, mert megsebesítette Henry Reese-t is, aki interjút akart készíteni az íróval, és Rushdie-val együtt állt a színpadon.

Matar a maximális, 25 éves büntetést kapta Rushdie meggyilkolásának kísérletéért, és hét évet Reese megsebesítéséért, aki a bal szeme fölött olyan vágást szenvedett, hogy össze kellett varrni. A büntetéseket párhuzamosan kell kiszabni, mivel mindkét áldozat ugyanabban az eseményben sérült meg, mondta az ügyész. Matar az ítélethirdetés előtt a szólásszabadságról beszélt, Rushdie-t pedig képmutatónak nevezte.

photo_camera Fotó: TOBIAS SCHWARZ/AFP

A Booker-díjas író 2022. augusztus 12-én éppen a New York nyugati részén található Chautauqua Institution közönsége előtt akart beszélni, amikor Matar rárontott a színpadon, és több mint egy tucatszor megszúrta késsel. Rushdie a fején, a szemén, a nyakán, a törzsén, a lábán és a kezén is megsebesült, tizenhét napot töltött a kórházban és több mint három hetet egy New York-i rehabilitációs központban.

A most 77 éves Rushdie-t 1989 óta fenyegeti a halálát követelő fatva, amelyet a néhai Ruhollah Khomeini iráni ajatollah bocsátott ki A sátáni versek című regényének megjelenése miatt, amit egyes iszlám vezetők vérlázítónak tartanak. Az író a következő évtized nagy részét bujkálva töltötte.

(via Independent)