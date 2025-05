Esett a brit milliárdosok száma, Károly király sokat javított, de Mészáros Lőrinc azért négyszer gazdagabb nála

photo_camera Sir John Ratcliffe: nem őszinte a mosolya Fotó: VALERY HACHE/AFP

Magyarázatot kaphattak a Manchester United eddig értetlenkedő szurkolói, hogy miért vezetett be ennyire filléreskedő rezsimet a klubnál az egyik leggazdagabb brit mágnás, a vegyiparból meggazdagodott Sir John Ratcliffe, akitől emiatt pont az ellenkezőjét várták: egy év alatt elvesztette a vagyona több mint egynegyedét, kábé 6,5 milliárd fontot. (Bár még így is ő a hetedik leggazdagabb brit.) De nemcsak ez az érdekesség olvasható ki a Sunday Times frissen megjelent gazdaglistájából, ami a 350 legtehetősebb britet sorolja fel. Ők azt tekintik britnek, aki az országban él.

A legfontosabb változás 2024-hez képest, hogy a lista 37 éves történetében most zuhant a legnagyobbat a fontmilliárdosok száma: 165-ről 156-ra. Ezzel párhuzamosan csökkent a lista szereplőinek összesített vagyona is.

photo_camera III. Károly király Fotó: JANE BARLOW/AFP

Megnyugtató hír, hogy mindeközben legalább a királynak jól ment. Károly vagyona 640 millió fontra emelkedett, ami azt jelenti, hogy 270 millióval vastagabb, mint az anyja, Erzsébet a csúcson, vagyis a halála előtt volt. Károly a vagyona nagy részét az anyai örökségnek köszönheti, amit speciálisan az ő esetében nem terhelt a 40 százalékos örökösödési adó. Károlynak ezen felül van privát birtoka Lancasterben és Yorkshire-ben, összesen 18 ezer hektáron és ingatlanjai is vannak London belvárosában.

Érdekesség, hogy pont ekkora a vagyona Rishi Sunak volt miniszterelnöknek és feleségének. Gondoltad volna, hogy Sunak olyan gazdag, mint a király?

Ez is relatív persze: milyen jól hangzik, hogy valaki brit király, de a Forbes legutóbbi becslése alapján Mészáros Lőrinc egykori falusi gázszerelőként a 3,6 milliárd dolláros vagyonával több mint négyszer gazdagabb a brit királynál.

A leggazdagabb britnek a negyedik éve az indiai-brit kettős állampolgár Gopi Hinduja és családja számítanak. Most nagy fölénnyel vezetnek 37,2 milliárd fontos vagyonnal. A családi cég, a Hinduja Group tipikus mindennel foglalkozó konglomerátum, tartoznak bele bankok, textilcégek, olajvállalatok, fémmegmunkáló üzemek és mindenféle kereskedőcégek.

Valamivel 27 milliárd font alatti vagyonnal az ingatlanozásban utazó Reuben család a második. A harmadik közel 26 milliárddal Sir Leonard Blavatnik, aki ukrajnai születésű zsidó, aki a családjával együtt 21 évesen, 1978-ban amigrált az USA-ba, mégis pont úgy lett belőle oroszországi oligarcha, ahogy azokból, akik otthon maradtak: az állami vagyon privtizációjakor vásárolt be orosz aluminimuipari cégekből. Ma már egy rakás iparágban van jelen, az öve a Warner Music Group és a Metro-Goldwyn-Mayer is. Időközben brit állampolgárságot is szerzett, nagy filantróp és utálja, ha oligarcházzák.

Negyedik a róluk elnevezett porszívókból meggazdagodott Dyson család 20,8 milliárddal.

A jó 20 milliárddal ötödik Idan Ofer abszolúte izraeli, mincs nyoma, hogy brit állapolgár lenne, de régóta Londonban él, itt is járt egyetemre. Vegyes portfoliója van és övé az Atlético de Madrid részvényeinek harmada.

Még pár érdekes, ismertebb név a listáról:

A Heineken-örökös házaspár, Charlene de Carvalho-Heineken és Michel de Carvalho 10 milliárddal a 13., ők egy év alatt durván 1,7 milliárddal lettek karcsúbbak.

A leggazdagabb, nem a királyi családba tarozó brit arisztokrata Hugh Grosvenor, a Duke of Westminster cím örököse: a család vagyona 9,9 milliárd fontra rúg, hiába vesztettek egy év alatt 243 milliót, ezzel 14.-ek.

A Virgin-tulajdonos Sir Richard Branson és családja 2,419 milliárddal a 72.

Farhad Moshiri, az Everton tulajdonosa 2,258 milliárddal a 74, ő igen sokat jött fel a 112. helyről, egy év alatt 758 millió fonttal lett gazdagabb.

Nem ment rosszul Bernie Ecckestone-éknek, a családi vagyon 156 milliós ugrással elérte a kerek 2 milliárd fontot, ami most a 81. helyhez volt elég.

A budapesti metró hirdetési felületeiről is ismerős JCDecaus x céget birtokló Jean-Francios Decaux és családja 1,922 fonttal a 87., ők elég sokat, 226 milliórt buktak egy év alatt.