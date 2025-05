Paranoid feketelista

Jó reggelt! Napindító hírlevelünk tartalmából:

Átláthatatlanság

Orbán Viktor számára a média része a politikai küzdőtérnek – vagyis nincsenek független vagy köztes szereplők, csak oldalak és érdekek vannak. Vagy velünk vagy, vagy ellenünk. Harminc év paranoia vezetett a mostani törvényhez, és bár Orbán mindvégig tagadta, hogy háborúzna a független sajtóval, vagy fojtogatni akarná azt – nem nyíltan támadott, hanem lépésről lépésre, a színfalak mögött.

Máris itt van a 444 korszerű, átláthatósági törvénynek megfelelő változata!

photo_camera Fotó: Nemeth Daniel/444

Az átláthatóságinak nevezett törvényről Lázár Jánost kérdeztük: szerinte csak most kezdődik az élénk vita a törvényről, a kormány még nem foglalt állást. Azt pedig nem érti, miért háborodtak fel rajta szerkesztőségek.

photo_camera Fotó: Kristóf Balázs/444

Oroszországban ennél az új törvénynél kevesebbről indultak, de mára jóval messzebb jutottak. Putyin birodalmában az ügynöktörvénnyel a társadalmi ellenállás utolsó csíráit is el akarták pusztítani. Grúziában betű szerint még most sem tartanak itt, de a tavalyi választások előtt a folyamatos tömegtüntetések ellenére keresztülvert törvényt azóta tovább szigorították.

A Szuverenitásvédelmi Hivatalt vezető Lánczi Tamás szerint nem orosz, hanem amerikai mintára készült a törvény, de a magyar változat még annál is szofisztikáltabb.

Egy orosz bíróság 400 ezer rubelre büntette a Meduza nevű hírportált „külföldiügynök-tevékenység” miatt.

photo_camera Orbán és Putyin Pekingben 2023 októberében Fotó: GRIGORY SYSOYEV/AFP

A 444 és más médiaorgánumok és civilszervezetek közösen foglaltak állást az új törvénnyel kapcsolatban: „A kormánypárt keddi törvényjavaslata egy autoriter kísérlet a hatalom megőrzésére. Célja, hogy elhallgattasson minden kritikus hangot, és felszámolja a magyar demokrácia maradékát is. A törvénytervezet minden eddiginél súlyosabb támadás a még megmaradt független intézményekkel szemben.”

photo_camera Illusztráció: Kiss Bence/444

A törvénymódosítás bejelentésének másnapján öt független szerkesztőség (és több újság munkatársa) rendkívüli élő műsorral jelentkezett a Kossuth térről. A műsorfolyamban Ács Dániel és Rényi Pál Dániel kollégák Fábián Tamással, és Sarkadi Zsolttal, a Telex két újságírójával közösen beszélgettek arról, mi a cél a nagytakarítás-törvénnyel, és hogyan tovább.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Karácsony Gergely arra kérte Ursula von der Leyent, hogy az Európai Bíróság azonnal függessze fel az „átláthatósági” törvényt. A Bizottság a 444 kérdésére azonban egyelőre nem kommentálta a törvényjavaslatot.

Hazai közélet

A Momentum a történelem rossz oldalára áll, ha elindul a választáson – mondja Fekete-Győr András, a párt volt vezetője. Azt javasolja a liberális választóknak, hogy szavazzanak a Tiszára. Bedő Dávid frakcióvezető szerint ugyanakkor ez nem azt jelenti, hogy bedobnák a törülközőt. A két politikust a 444 stúdiójában kérdeztük.

Egy keszthelyi fideszes képviselő is továbbosztotta azt a posztot, amely deklaráltan a náci fajelmélet alapján álló, antiszemita írásban támadja a nagyapján, Apró Antalon keresztül Dobrev Klárát. Karácsony Gergely azt mondta, ha „bárkiről előkerül egy F. Zsolttal közös kép, esküszöm, hogy azonnal kirúgom, csak nehogy valaki olyan legyen, akit a választók küldtek a közgyűlésbe”.

Nagy Gábor Bálintot jelölte legfőbb ügyésznek az államfő.

photo_camera Fotó: Kristóf Balázs/444

Gulyás Gergely odáig jutott az ukrán EU-csatlakozás elleni kampányban, hogy kijelentette, a jelenleg is zajló háborúnál is veszélyesebb volna, ha a háború lezárultával Európa fel akarná venni Ukrajnát az unióba. Szijjártó Péter is aktívan védi az EU-t a megtámadott Ukrajnától: „Magyarország nemmel fog szavazni az ukrajnai mezőgazdasági termékekre vonatkozó korlátlan, teljes vámmentesség Európai Unió általi meghosszabbítására” – mondta.

Kövér László: Magyar Péter még Gyurcsány Ferencnél is alávalóbb.

photo_camera Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Néhány bírósági ügy:

photo_camera Hernádi Zsolt, Garancsi István és egy welsh terrier.

Hol a szabadság?

Az Egyesült Államokban ugyanúgy elnyomják a másképp gondolkodókat, mint a Szovjetunióban – állítja a dokumentumfilm, amit Orbán Balázs mutatott be a kormányzati háttérintézménynél. A Fidesz holdudvara által körberajongott Rod Dreher a progresszívekről fogalmazta meg ezt a kritikát, de mára már a megvalósult trumpizmussal sem elégedett. Ezt viszont nem hangoztatja a Danube Institute-ban.

photo_camera Rod Dreher és Orbán Balázs a Danube Institute-ban, 2025. május 8-án. Fotó: Orbán Balázs / Facebook

Külföld

Trump szerint addig fixen nem lesz semmi a béketárgyalásokból, amíg ő és Putyin nem ülnek össze. Márpedig egyikük sem ment el az Isztambuli béketárgyalásra. Azért Szijjártó Péter így is megtalálta, kinek kell beszólnia azzal, hogy ne akadályozza a tárgyalásokat. (Brüsszelnek.)

Az észt hatóságok megpróbáltak átvizsgálni egy illegális orosz árnyékhajót, Moszkva vadászgépet küldött rájuk.

photo_camera Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP

„Van egy jelöltjük, akit támogatnak, szegény autista” – mondta George Simion romániai elnökjelölt az ellenfeléről. Simion ellenfelei szerint visszatérhet az országba az etnikai erőszak, ha megválasztják.

photo_camera Fotó: DANIEL MIHAILESCU/AFP

A szerdáról csütörtökre virradó éjszaka, illetve hajnalban az izraeli hadsereg több légicsapást mért Gázára. Kórházi források szerint ezek legalább negyven ember halálát okozták. Egy palesztin terrorista tüzet nyitott izraeli járművekre szerda este Ciszjordánia északi részén, és eltalált egy terhes nőt, aki épp szülni ment egy kórházba.

photo_camera Fotó: Hatem Khaled/REUTERS

Transparency International!

link Forrás

