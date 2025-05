A Szuverenitásvédelmi Hivatal azt kéri a bíróságtól, hogy szüntesse meg az Átlátszó által ellene indított pert

Miután a Szuverenitásvédelmi Hivatal tavaly júniusban vizsgálatot indított, majd abszurd dolgokat állított jelentésében az Átlátszóról, a lap beperelte a hivatalt, ami most ellenkérelemben kéri a bíróságtól a per megszüntetését és az Átlátszó keresetének elutasítását, számolt be maga a lap.

A Szuverenitásvédelmi Hivatal jelentésében többek között azzal vádolta az Átlátszót, hogy kémkednek, híreket hamisítanak, hírszerzési tevékenységet folytatnak, külföldi zsoldban állnak. A lap személyiségi jogi pert indított a hivatallal szemben, arra kérve a bíróságot, hogy tiltsa el a további jogsértésektől a Szuverenitásvédelmi Hivatalt, egyúttal kötelezze bocsánatkérő közlemény kiadására és sérelemdíj megfizetésére is.

Az első tárgyalás május 20-án várható, de a Szuverenitásvédelmi Hivatal benyújtott egy ellenkérelmet, amelyben a per megszüntetését, ha pedig ez nem lehetséges, akkor az Átlátszó keresetének elutasítását kérte. Szerintük az Átlátszó keresete teljes mértékben megalapozatlan.

Továbbá szerintük a Fővárosi Törvényszék nem rendelkezik hatáskörrel az ügyben, mivel nem bírálhatja felül a Szuverenitásvédelmi Hivatal tevékenységének jogszerűségét egy személyiségi jogi perben. Álláspontjuk szerint a hivatal csak azt tette, amit a Szuverenitásvédelmi törvény előírt számára. Éppen ezért a jelen személyiségi jogi perben nem járhat el a Törvényszék, mert a jogszabályok felülvizsgálatára, így a szuverenitásvédelmi törvény felülvizsgálatára is kizárólag az Alkotmánybíróság jogosult.

Az Átlátszó szerint azonban a valóság az, hogy maga az Alkotmánybíróság jegyzi meg a Transparency International Magyarország panaszát elutasító határozatának indokolásában, hogy a Szuverenitásvédelmi Hivatal által vizsgált szervezeteknek lehetőségük van személyiségi jogi pert indítani a valótlan tényállítások ellen.