Háború, migránsok, maffia, tönkretett mezőgazdaság, egészségügy és nyugdíjrendszer: Orbán szerint ezt hozná Ukrajna uniós csatlakozása

A TV2 Tények című műsorának nyilatkozott Orbán Viktor. A miniszterelnök az albán fővárosban nyilatkozott az őt hűségesen támogató Gönczi Gábornak, ahol az Európai Politikai Közösség csúcstalálkozóján vett részt. Háború, ukrán migránsok, ukrán maffia, tönkrement mezőgazdaság, egészségügy és nyugdíjrendszer: ezt jelenté Ukrajna uniós csatlakozása Magyarországnak, mondta Orbán Viktor. Szerinte Magyarország támadás alatt áll, idegenek és idegen zsoldosok akarják tönkre tenni az országot.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel csak köszöntek egymásnak, de tárgyalt Friedriech Merz német kancellárral gazdasági kérdésekről, valamint Mark Rutte NATO-főtitkárral is. Erről annyit árult el Orbán, hogy Rutténak elmondta, hogy elfogadhatatlannak tartja, hogy Ukrajna a titkosszolgálatok segítségével „dezinformációs lejárató kampányt folytat” a NATO-tag Magyarország ellen. Orbán nem beszélt arról, miben áll ez a lejárató kampány, csak annyit mondott, hogy Ukrajna szerint Magyarország orosz érdekeket szolgál, miközben a kormány csak a magyarok érdekeivel törődik.

„Nem lehetett várni” bizonyos jogszabályok meghozatalával, mondta a héten benyújtott átláthatóságinak nevezett (valójában inkább a civil szervezetek és a szabad sajtó ellehetetlenítését célzó) törvényjavaslatról Orbán. Szerinte ugyanis nem lehet tűrni, hogy „külföldről finanszírozott háborúpáti propaganda menjen” az országban. „Itt háborúról van szó, ez nem engedhető meg” – fogalmazott.

Hosszasan fejtegette, hogy Magyarországon mindig kétféle politikai erő volt: a hazájukat szolgáló nemzeti erők, és az „idegen zsoldot” szolgálók. Ez utóbbiakat most Brüsszel és Soros finanszírozza, és ők nem a magyarok, hanem az ukránok barátai. „Így próbálnak hatalomra jutni”, utalt a Tisza pártra, és a nem bizonyított, de a propagandában hetek óta tényként sulykolt ukrán kapcsolataikra. Orbán ugyanakkor nem aggódik a „külföldi támadások” miatt, mert „erős önvédelmi képessége van Magyarországnak”, „tudjuk hogyan kell elhárítani a külföldi beavatkozást”, ezt a munkát pedig ő maga irányítja, árulta el.

„Ha Ukrajnát felvesszük, akkor a háborút is felvesszük az Európai Unióba”, mondta Orbán és szerinte ez „tragikus következményekkel” járna Magyarország számára: az ukrán migránsok a magyarok munkáját veszik el, az ukrán maffia a közbiztonságot teszi tönkre, az uniós pénzek Magyarország helyett Ukrajnába mennek, tönkre mehet a magyar mezőgazdaság, az egészségügy és a nyugdíjrendszer is. A miniszterelnök szerint 20 milliárd euró veszett el magyar gazdaságban a háború és a szankciók miatt, és ezért szenvednek a magyar családok és cégek.

Magyarország ellenzi Ukrajna uniós csatlakozását, de ebben a helyzetben Ukrajna nem megoldást keres, hanem „lejáratni akar minket”, fogalmazott Orbán hozzátéve, hogy „így nem lehet bekerülni” az Európai Unióba. Noha az európai többség minden áron szeretné felvenni Ukrajnát az unióba, Orbán szerint azért is kellene jobban odafigyelni a magyar álláspontra, mert „mi vagyunk a legközelebb” Ukrajnához, a „mi szavunk a szemtanú szava”. (Az EU-s országok közül Romániának, Szlovákiának és Lengyelországnak is hosszabb az Ukrajnával közös határszakasza, mint Magyarországnak).

Orbán azt szeretné, hogy minél hamarabb jöjjön létre egy Trump-Putyin találkozó, ahol a háború mellett gazdasági együttműködésről is legyen szó, töröljék el a szankciókat, az EU álljon be Trump mögé, és engedjük be az orosz energiát Európába. „Ez pár hónap alatt megtörténhet”. Az ukránokkal való tárgyalás ugyanis nem hozhatja el a békét, csak Trump.

A vasárnapra beharangozott Harcosok Klubja rendezvényről annyit árult el, hogy „a támadás alatt álló Magyarországért” harcolni hajlandó hazafiakból szervezett politikai közösség első megmutatkozása lesz.