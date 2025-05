Hétvégi olvasnivalók egy rendkívüli hét végén

Szép napot, itt a 444 napindító hírlevelének hétvégi kiadása, az elmúlt, rendkívüli hét legfontosabb-érdekesebb nagyobb cikkeivel, podcastjaival és videóival. Nem szokványos hét volt, nem szokványos anyagokkal, hiszen szerdától minden a fideszes törvényjavaslatról szólt, melyet ha elfogadnak, alkalmas lehet a maradék független sajtó és civil társadalom felszámolására.

A fideszes takarítás

photo_camera Illusztráció: Kiss Bence/444

Az eredetileg húsvétinak ígért „nagytakarításos” törvényjavaslat végül ezen a héten érkezett meg: az egyéni fideszes indítványként benyújtott javaslatot jövő héten tárgyalja majd a kormány, és nagyon súlyos jövőt vetít előre: a „Szuverenitásvédelmi” Hivatal által listázott civil szervezeteket és szerkesztőségeket pénzek zárolásával, hatósági vegzálással és az 1 százalékos támogatás elvesztésével büntetné a hatalom.

A törvényjavaslat nyíltan ki is mondja, melyik az az öt téma, mellyel kapcsolatban a Fidesz többé nem akar vitát itthon, és mint Uj Péter írta cikkében, a törvénnyel nem átláthatóvá akarják tenni a közéletet, hanem végképp leuralni, a kellemetlenkedőket pedig kinyírni. A független szerkesztőségek szerda este közös élő adásban foglalták össze, hogy mivel járhatna a törvény elfogadása (ha nincs időd az egészet megnézni, ezt a fél órát külön is ajánljuk), és ekkor derült ki például, hogy alkotmányjogászi szempontból a törvény nagyon széles hatósági jogköröket és nagyon szűk jogorvoslati lehetőségeket hozna magával.

És miközben megmutattuk, a törvénytervezet szellemében milyen címekkel jelenhettek volna meg korábbi, nagy hatást kiváltó anyagaink, írtunk arról is, hogy Orbánék, miközben folyamatosan a magyarországi sajtószabadság helyzetével példálóznak, valójában már évtizedek óta gyanakvóak és ellenségesek a szabad sajtóval szemben. Ahogy arról is, hogy bár a törvényjavaslat a kereszténység védelmére hivatkozva lehetetlenítené el a maradék független sajtót, a történelmi egyházak nem reagáltak erre a helyzetre.

Közben Lázár János szerint a sajtó csak pánikol, és a kormány még nem is tárgyalta a javaslatot, amivel kapcsolatban szerinte a Fideszen belül is vita van. A fideszesek emellett amerikai mintát emlegetnek a törvényjavaslat mögött, de sokkal inkább orosz párhuzamokat lehet felfedezni, míg például Grúziában ennél kevesebbért mentek tízezrek az utcákra, hiába küldött rájuk verőembereket a hatalom. És bemutattuk azt is, hogy az EU bíróságának lenne lehetősége akár fel is függeszteni a törvényt, de egyáltalán nem biztos, hogy ennyire gyorsan fognak lépni, ha tényleg hatályba lépne.

Nagymesterek

Hétfő reggel, amikor még úgy tűnt, hogy ez a megszokott keretek között ugyan, de normális hét lesz, jelent meg a cikkünk arról, hogy Bolla Tibor, a BKV vezérigazgatója a kurzusváltást is túlélve, 13 éve vezette a vállalatot, ám közben rejtve szoros szálak fűzik egy bűnszervezethez, ami éveken keresztül szisztematikusan fosztotta ki a céget. Cikkünk hatására Karácsony Gergely még aznap felmentette Bollát, a cikket író Ács Dániel pedig stúdiónkban beszélt az ügy részleteiről.

Emellett elmentünk Somogyba, ahol Orbán Ráhel és Tiborcz István anyja is földeket vásárol, összesen már 700 millió forintnál tartanak; megírtuk annak a műemléki ingatlannak a történetét, amit Matolcsy György nézett ki, az MNB megvette, felújította, végül pedig Matolcsy Ádám cégéé lett, valamint hogy Menczer Tamás a Külügy fizetési listájáról, a minisztériumból osztja meg a Magyar Pétert pocskondiázó videóit, és ott voltunk, amikor Magyar Péter elindult gyalog Nagyváradra.

Stúdiónk vendége volt Fekete-Győr András és Bedő Dávid, akikkel a Momentum rendkívül turbulens közelmúltjáról beszéltünk, illetve arról, hogy még az is elképzelhető, a párt végül neki se fut a 2026-os választásoknak. Elmentünk Semjén Zsolt fórumára, ahol megtudtuk, mit gondol a miniszterelnök-helyettes a korrupcióról, és hogy Ukrajna Lenin, Sztálin és Hruscsov tákolmánya, valamint a „dokumentumfilm” bemutatójára, amit Orbán Balázs vezetett fel Ron Dreher társaságában, és amiből kiderül, hogy az Egyesült Államokban ugyanúgy elnyomják a másképp gondolkodókat, mint a Szovjetunióban.

Gázfüggés

photo_camera Fotó: Kristóf Balázs/444

Az új brüsszeli szankciós tervek nyomán írtunk arról, hogy politikai csörte várható ugyan miatta, de gyakorlatban megoldható lenne a teljes leválás az orosz energiahordozókról, és friss tanulmány nyomán mutattuk be, hogy sem a MOL, sem a magyar kormány nem mutat erre valódi szándékot: azaz az orosz energiafüggőség nem kényszerpálya, hanem tudatos kormányzati döntés eredménye.

Világ

photo_camera Orbán Viktor George Simion szórólapján Forrás: G4media

Vasárnap rendkívül fontos választás jön Romániában, ahol az elnökválasztás második fordulójában az EU-párti Nicusor Dan és a szélsőjobboldali, közéleti pályáját magyarellenes hergeléssel indító George Simion között lehet majd választani. És az RMDSZ vezetése ugyan hiába beszélt arról, hogy az erdélyi magyarok számára tragédiát jelentene Simion megválasztása, Orbán Viktor dicsérően beszélt róla, sőt, diplomáciai források szerint Simion kampánystábja kapcsolatban is van a magyar kormánnyal. Véleménycikkünkben arról írtunk, hogy a magyar miniszterelnök Erdélyt nem most árulta el, viszont az ott élőknek csak rossz lehet, ha Bukarest és Budapest közt nincs normális viszony. Kérdeztük a kialakult helyzetről Semjén Zsoltot is már korábban említett fóruma után, szerinte a magyar kormány az RMDSZ mögött áll, Orbán szavait pedig csak kiforgatták.

Az ukrán-magyar kémháború nyomán írtunk arról, hogy Kocsis Máté azzal érvelt, hogy dezinformáció kering a kémügy kapcsán, amit az ukránok terjesztenek, ugyanakkor terjednek olyan dezinformációk is, melyek mögött a Kreml sejlik fel.

Közben a nemzetközi politika ugyanannyira turbulens maradt, mint a Donald Trump beiktatása utáni hetekben, így Takácsy Dorka Oroszország-szakértővel, és Takács Márk katonai elemzővel beszélgettünk az elmúlt időszak történéseiről, többek között az ukrán–magyar kémbotrányról, a győzelem napi katonai parádéról és a háborúval kapcsolatos amerikai hangnemváltásról.

Tyúkól

photo_camera Illusztráció: Kiss Bence

