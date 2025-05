Nemcsak a magyar foci rajongói örülhetnek a villogós kormánykampánynak, ütemesen irritál a többi közcsatorna is

Szombat délutáni állás szerint a sportközvetítések és a kultúra hívei is kénytelenek másodpercenként szembesülni azzal, hogy „szavazásra” buzdítják őket a „közmédia” tévécsatornáin. Mármint arra, hogy ne hagyják, hogy a fejük fölött döntsenek – bárkik is tennének ilyet – Ukrajna európai uniós csatlakozásáról.

Péntek este is ez ment, mint megírtuk, az NB I-es futballközvetítést színezték villogós kormányzati kampánnyal, a imént viszont kiderült, hogy a Duna tévén vetített King Vidor-féle klasszikus, az 1956-os hollywoodi Háború és béke (fsz.: Audrey Hepburn, Henry Fonda) sem úszhatta meg a műélvezet ilyen formájú fokozását. Végül is úgyszólván témába vág:

Sőt: majdnem minden közcsatornán ez megy, csak az M2-es Hófehérke a kivétel. Illetve úgy tűnik, a Híradó is az M1-en, ott fölösleges is lenne nagy erőkkel tolni ezt. További érdekesség: a Hír Tv, a Tv2 és csatolt részeik kimaradni látszanak a történetből. Vagyis annak e vizuálisan különösen is irritáló formájából.