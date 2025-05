Pár éve még a Fradit is megelőzték, most szponzorok híján kieshetnek

Jelen pillanatban mindössze egyetlen pont választja el a Fehérvár FC-t attól, hogy kiessen az NB I.-ből, az utolsó két fordulóban a Ferencváros és a Debrecen ellen kellene bebiztosítania a bent maradását. A helyzete finoman szólva sem könnyű, hiszen a Ferencváros a bajnoki címért megy, a Debrecen pedig szintén a kiesést próbálja meg elkerülni; előbb majd a Pakssal, aztán a Fehérvárral szemben az utolsó fordulóban.

A fehérvári csapat az elmúlt két évben egyre halványabb árnyéka a néhány évvel korábbi, Európa-liga csoportkörös, bajnoki címes önmagának, és nemcsak a pályán nyújtott teljesítménnyel akadnak problémák, a pénzügyek területén is komoly gond akadt. A problémákkal teli helyzetre nyilván rá is erősített a Mol kivonulása a csapat mögül. Az olajipari vállalat 13 év után 2023 júniusában jelentette be, hogy nem hosszabbítja meg a szponzori szerződést a csapattal, ami már csak hab volt a rendkívül sok szenvedést hozó szezon után. A 2022-2023-as szezonban is már a kiesés elől menekültek a fehérváriak, a helyzet pedig annyira rossz volt, hogy a rossz játék miatt már Székesfehérvár fideszes polgármestere, Cser-Palkovics András is beszólogatott a milliárdos klubtulajdonos/Orbán-barát Garancsi Istvánnak.

Ugyan a 2023/2024-es szezonban mintha magára talált volna a csapat, hiszen a tabella 4. helyén végeztek, idén viszont már ismét a kiesés elől menekülnek, a Fehérvárnak legutóbb március 2.-án volt győztes meccse, pont az ellen a Debrecen ellen sikerült győzniük, akivel az utolsó fordulóban valószínűleg kiesési rangadót fognak játszani.

A pályán mutatott játék mellett anyagilag is egyre nehezebb helyzetben lehet a csapat mögött álló gazdasági társaság. Míg néhány évvel ezelőtt még a második legnagyobb költségvetésből gazdálkodhatott a kft., ma már egy inkább egy szürke közepes csapat képét mutatja, ha megnézzük a cég beszámolóját.