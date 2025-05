A szabad sajtó és civil szervezetek ellehetetlenítése ellen tüntetnek a Kossuth téren

photo_camera Fotó: Bankó Gábor

Van értelme tüntetni? – kérdeztem pár fiataltól, akik nagyon bólogatnak.

Mit várnak? Nem szavazzák meg a törvényt?

„Ja, de, azt biztos megszavazzák.”

Akkor?

„Hogy érezze a kormány, hogy elég volt.”

Elegen vannak most itt ehhez?



„Hát, sokan vannak.”



Máskor is voltak ennyien, talán még többen is.



„Igen. Ez van.”



Egyébként a Hadházy-féle tüntetésekre is ki szoktak menni, mennek jövő kedden is.

„Igazából arra várunk, hogy valaki megmondja, hogy mit kell csinálni ahhoz, hogy valami tényleg történjen.”