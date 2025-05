Orbán: Egy héten belül hozzatok még egy harcost!

Van egy bökkenő, mondta Orbán, ezért vannak itt, a politikát is elérte az online, a digitális világ. A Fidesz továbbra is a legek pártja, de emlékszik, hogy Szilágyi Áron a harmadik arany után azt mondta: ami ma elég, holnap kevés. (Nem is lett meg a negyedik arany.) Az kell, hogy a digitális térben is a Fidesz kegyen a legerősebb, létrehozták a digitális honvédség belső magját, jár az elismerés.