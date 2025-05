Láncziék már legalább egy éve gyűjtik, kiket írhatnának fel a feketelistájukra

Amikor a tavaly megalapított Szuverenitásvédelmi Hivatal első eljárásai a Transparency International és az Átlátszó ellen nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket, Lánczi Tamásék már a nyáron erősebb jogszabályi felhatalmazást kértek a kormánytól.

Ezt hamarosan meg is kaphatják, hiszen a Fidesz szerdán benyújtott javaslata szerint a jövőben a hivatal jegyzéket állíthat össze a kormánynak azokról a szervezetekről, amiknek a tevékenysége szerinte veszélyezteti Magyarország szuverenitását. Aztán ezeket eltilthatják az 1 százalékos támogatásoktól, a külföldi pályázatoktól, zárolhatják a számláikat, razziázhatnak náluk, szétbírságolhatják, végül pedig be is tilthatják őket.

A kormánytól független sajtó és a civilek működését veszélyeztető javaslatot egyébként pont azzal a Halász Jánossal terjesztette be a Fidesz, akit korábban azért ítélt el a bíróság, mert hazudott a civilekről.

photo_camera Lánczi Tamás a Fidesz balatonalmádi frakcióülésén 2022. szeptember 21-én. Fotó: Németh Dániel/444

Az viszont biztos, hogy az új törvénnyel Lánczi Tamás hivatala kulcsszerepet kap majd az Orbán Viktor által megrendelt nagytakarításban. Ha visszanézzük a Szuverenitásvédelmi Hivatal eddigi jelentéseit, látszik, hogy már legalább egy éve keresik, kiket lehet külföldi ügynöknek nyilvánítani. Azonban az eddigi jelentések alapján nemcsak a kormánnyal szemben kritikus sajtó és a civilek kerültek Láncziék célkeresztjében,

hanem találtunk ott nyomásgyakorló szervezetnek minősített táncszínházat, vidéki tanodát vagy gasztroközösséget is.

A Szuverenitásvédelmi Hivatal már júliusban készített egy listát azokról az online lapokról, amik szerinte „sokszor tendenciózusan közvetítik valamelyik külföldi hátterű háborús narratívát olvasóik felé, publicisztikáikban megismétlik azok állításait, követik azok fejlődését”. Az új törvény alapján ez már veszélyes lehet az ország szuverenitására.

A hivatal értelmezésében már az is nyugati háborúpárti narratívának számít, ha valaki arról ír, hogy Oroszország nemcsak Ukrajnára, hanem Európa és a világ biztonságára is komoly katonai fenyegetést jelent. Ezeket pedig többek között a Magyar Narancs, a Telex, a 24.hu, a Szabad Európa, a Válasz Online, a HVG vagy a 444 cikkeivel illusztrálta. Az idén májusi jelentés a Magyarország ellen indított, „összehangolt nemzetközi dezinformációs kampány” részének tekinti Rácz András vagy Pottyondy Edina Facebook-posztjait is. A hivatal leírása szerint ebben a kampányban „külföldről finanszírozott, nagy eléréssel bíró hazai politikai szereplők és nyomásgyakorló szervezetek is részt vesznek”.